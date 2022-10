"La Rose de Versailles", un manga toujours révolutionnaire 50 ans après

Costumes chamarrés, intrigues de palais et amours passionnelles pendant que couve la Révolution française: le célèbre manga "La Rose de Versailles" s'expose actuellement à Tokyo et continue d'émerveiller des Japonaises de tous âges, 50 ans après sa création.

Publiée initialement en feuilleton entre 1972 et 1973 dans un hebdomadaire nippon spécialisé dans le genre "shojo" (mangas pour filles et adolescentes), l'oeuvre a notamment généré une série d'animation à succès baptisée en France "Lady Oscar" et des comédies musicales au Japon.

Son récit se concentre sur les destins tragiques de ses deux héroïnes, la reine Marie-Antoinette et un personnage de fiction, Oscar François de Jarjayes, une jeune fille élevée comme un garçon et devenue capitaine de la garde de la souveraine.

"On ne saurait trop insister sur l'importance et l'influence (de ce manga) dans le genre shojo et la culture populaire japonaise en général", rappelle auprès de l'AFP Deborah Shamoon, experte de ces domaines à l'Université nationale de Singapour.

L'oeuvre est devenue synonyme "d'une esthétique luxurieuse et rococo au Japon", toujours employée aujourd'hui dans la mode ou les cosmétiques, relève cette chercheuse.

Et Oscar est une "héroïne incroyable" car bien qu'étant un officier commandant des hommes, "elle ne cherche pas à cacher sa féminité": elle est "forte et courageuse et pleine de compassion pour autrui", ajoute Mme Shamoon.

L'histoire d'amour d'Oscar avec son ami d'enfance André, "qui l'admire pour ses qualités et n'essaie pas de la changer ou de la rendre plus fidèle aux stéréotypes féminins", était aussi remarquable au Japon pour l'époque. Aujourd'hui encore, "cette égalité dans une relation hétérosexuelle reste rare dans le shojo manga", souligne Mme Shamoon.

- Pèlerinage à Versailles -

"A l'époque il y avait un fossé entre les hommes et les femmes (au Japon), et certains disaient que femmes et enfants ne comprendraient pas" une oeuvre abordant un sujet historique, a rappelé l'auteure du manga Riyoko Ikeda dans un commentaire publié pour l'exposition à Tokyo.

Agée de 24 ans aux débuts de "La Rose de Versailles", elle s'était juré de "faire un tabac" pour faire mentir les sceptiques.

Plus de 20 millions d'exemplaires du manga ont été vendus dans le monde, et les nombreux spectacles produits autour de l'oeuvre entre 1974 et 2014 par la revue Takarazuka - une troupe théâtrale japonaise exclusivement féminine - ont attiré cinq millions de personnes.

L'exposition à Tokyo présente notamment quelque 180 planches originales du manga, émouvantes avec leurs dialogues collés à la main.

A l'entrée, les visiteurs - essentiellement des femmes - se prennent volontiers en photo avec des personnages en carton grandeur nature, surplombant un parterre de roses au milieu d'arcades blanches et dorées évoquant un couloir du Château de Versailles.

Rieko Takahama, 58 ans, est une fan de la première heure. "C'était une vision très glamour du monde (...). C'était extrêmement populaire dans ma génération", raconte-t-elle à l'AFP, les yeux pleins de nostalgie.

Comme de nombreux autres touristes japonais attirés par la France grâce à ce manga, Mme Takahama a visité le Château de Versailles il y a dix ans. Une sorte de pèlerinage: "Je ne voulais pas mourir avant d'y être allée".

- Un côté toujours subversif -

"Ma mère lisait ce manga depuis longtemps, et grâce à elle je l'ai découvert quand j'étais petite", témoigne Manami Suzuki, 22 ans. "Quand j'ai vu Oscar pour la première fois, j'ai été fascinée par la façon dont elle était cool, belle et forte" à la fois, ajoute cette étudiante.

"La Rose de Versailles" reflète aussi la vie politique japonaise bouillonnante des années 1960-70.

Oscar, qui finit par se rallier aux révolutionnaires et participer à la prise de la Bastille, "parle beaucoup des inégalités sociales et de la nécessité pour le peuple de se révolter pour affirmer ses droits, dressant un parallèle avec les idéaux de la nouvelle gauche (japonaise) des années 1960", un mouvement dont Riyoko Ikeda était proche dans sa jeunesse, note ainsi Mme Shamoon.

Si sa dimension politique a pris aujourd'hui la poussière, "La Rose de Versailles" demeure une oeuvre subversive, estime cette universitaire.

"Se concentrer sur une esthétique qui plaît aux filles reste révolutionnaire, parce qu'une grande partie de la pop culture est toujours déterminée par les intérêts des garçons et des hommes".