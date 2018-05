La Russie veut "la peine la plus sévère" contre l'homme ayant vandalisé une célèbre peinture

Les autorités russes ont condamné lundi l'acte de vandalisme commis contre une toile représentant Ivan le Terrible tuant son fils, l'une des plus célèbres œuvres du peintre Ilia Répine, appelant à ce que le coupable reçoive "la peine la plus sévère possible".

Un homme de 37 ans a été arrêté samedi après s'en être pris à cette toile connue sous le nom d'"Ivan le Terrible et son fils Ivan le 16 novembre 1581", peinte entre 1883 et 1885.

Juste avant la fermeture de la galerie Tretiakov de Moscou, il aurait brisé la vitre protégeant cette œuvre mondialement connue, sur laquelle on peut observer le Tsar qui régna de 1547 à 1584 tuant son fils dans un accès de rage.

Le vice-ministre de la Culture Vladimir Aristarkhov a déclaré lundi au cours d'une conférence de presse espérer que le coupable se verrait infliger "la peine la plus sévère possible", ajoutant que "trois ans (de prison) n'est rien comparé à la valeur de cette peinture".

En vertu de la loi russe, la peine maximale encourue par le suspect est de trois ans de prison.

"Nous aimerions ouvrir le débat sur le durcissement des peines pour le saccage d'œuvres d'art", a pour sa part réagi la directrice de la galerie Tretiakov, Zelfira Tregoulova.

Elle a dit sa crainte de voir les Russes faire de moins en moins "la différence entre un travail artistique et des faits historiques", estimant que "le mélange des deux fait que n'importe quelle œuvre peut être l'objet" d'une attaque.

Selon les médias russes, l'homme a vandalisé la toile pour des "raisons historiques". Il a déclaré à la police avoir agi sous l'influence de l'alcool.

Déchirée à trois endroits, la toile a été retirée de la salle où elle était exposée, pour la première fois depuis la Deuxième guerre mondiale.

Des groupes ultra-nationalistes ont déjà manifesté contre cette peinture, notamment en 2013 quand des monarchistes avaient exigé qu'elle soit retirée de la galerie, ce que cette dernière avait refusé.

Plusieurs hauts responsables politiques russes plaident pour la réhabilitation du tsar Ivan IV qui a obtenu le surnom de "Terrible" pour son règne brutal et la création d'une police secrète qui a semé sous son règne la terreur et exécuté des milliers de personnes.