La saga "Downton Abbey" tire sa révérence avec un troisième et dernier film

L'actrice britannique Michelle Dockery sur le tapis rouge lors de la première de "Downton Abbey: The Grand Finale", à Londres le 3 septembre 2025

Quinze ans après le début des aventures de la famille Crawley et ses domestiques, la saga britannique "Downton Abbey" s'achève avec un troisième et dernier film, "Le Grand Final", diffusé en avant-première à Londres une semaine avant sa sortie en France.

Ce long-métrage présenté mercredi au cinéma Odeon de Leicester Square débute à l'aube des années 1930, et le futur de l'emblématique domaine, placé entre les mains d'une Lady Mary désormais divorcée, semble plus incertain que jamais.

L'Angleterre et le monde ont bien changé depuis le premier épisode de la série télévisée, situé en 1912 lors du naufrage du Titanic, et "il est bientôt temps de faire ses adieux" aux personnages de la saga de Julian Fellowes, indique la bande-annonce.

L'acteur britannique Jim Carter sur le tapis rouge lors de la première du file "Downton Abbey: The Grand Finale", à Londres, le 3 septembre 2025 AFP

Les acteurs Michelle Dockery (Lady Mary), Hugh Bonneville (Robert Crawley), Jim Carter (Charles Carson) ou Laura Carmichael (Lady Edith) ont repris leurs rôles pour la dernière fois pour ce film et ont foulé mercredi le tapis rouge à Londres.

"C'est triste que cela s'achève mais toutes les bonnes choses ont une fin", témoigne auprès de l'AFP Kathy Laxton, retraitée venue apercevoir les acteurs et qui se décrit comme une "immense fan".

L'ombre de la comtesse douairière Violet Crawley, incarnée par la populaire actrice Maggie Smith, décédée en 2024 à l'âge de 89 ans, planera aussi sur le film réalisé par le Britannique Simon Curtis.

La série télévisée, diffusée pour la première fois en 2010 au Royaume-Uni avant de conquérir le monde, a raconté en six saisons et 52 épisodes la vie de cette riche famille aristocratique et de leurs employés de maison.

L'acteur britannique Hugh Bonneville sur le tapis rouge lors de la première de "Downton Abbey: The Grand Finale" à Londres le 3 septembre AFP

Suivie dans le monde par plus de 120 millions de téléspectateurs, selon la maison Bonhams qui organise des enchères d'objets iconiques de la série, "Downton Abbey" a remporté 15 Emmy Awards pour ses six saisons.

Deux films ont suivi la diffusion du dernier épisode à Noël 2015: "Downton Abbey" en 2019 et "Une nouvelle ère" en 2022. "Le Grand Final" sortira en France le 10 septembre, puis le 12 dans le monde.

En parallèle, l'exposition et la vente aux enchères des objets de la série a lieu jusqu'au 16 septembre dans la capitale britannique.