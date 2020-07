La sélection Cannes Classics célèbre Wong Kar-wai et Godard

Les 20 ans de "In the Mood for Love" de Wong Kar-wai et les 60 ans de "A bout de souffle" de Jean-Luc Godard sont célébrés notamment par la sélection Cannes Classics 2020, section dédiée au patrimoine du 7e art, a annoncé mercredi le Festival de Cannes.

Chaque année, Cannes Classics est l'occasion de mettre en avant le travail de valorisation du patrimoine effectué par les sociétés de production, les ayant-droits, les cinémathèques ou les archives nationales à travers le monde.

Partie prenante de la Sélection officielle, Cannes Classics présente les chefs-d'oeuvre et les raretés de l'histoire du cinéma dans des copies restaurées, et a sélectionné pour son édition 2020 vingt-cinq longs métrages et sept documentaires qui vont bénéficier de sorties en salles, en DVD ou en VOD.

"Le Festival de Cannes n'ayant pas eu lieu, Cannes Classics 2020 sera accueilli, tout ou partie, par le festival Lumière de Lyon (10/18 octobre 2020) et par les Rencontres Cinématographiques de Cannes (23/26 novembre 2020)", ont annoncé les organisateurs.

Prix du jury au Festival de Cannes en 1960, "L'Avventura" de Michelangelo Antonioni sera également fêté, tout comme de grands cinéastes tels que Wim Wenders, Federico Fellini qui aurait eu 100 ans, Bertrand Blier ou Glauber Rocha.

La Film Foundation de Martin Scorsese qui fête ses 30 ans, sera également à l'honneur avec des versions restaurées de "Accattone" (1961) de Pier Paolo Pasolini et de "Shatranje bad" (1976) de Mohammad Reza Aslani, film iranien mythique que l'on croyait perdu.

Côté documentaires, un film sur Charlie Chaplin "génie de la liberté" de François Aymé et Yves Jeuland, avec la voix de Mathieu Amalric, compte parmi les oeuvres sélectionnées.