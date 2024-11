La série "Les gouttes de Dieu" primée aux International Emmy Awards

L'actrice Fleur Geffrier à la 52e cérémonie des International Emmy Awards à New York le 25 novembre 2024

La fiction franco-japonaise "Les gouttes de Dieu", adaptée d'un manga culte sur le vin, a été primée lundi aux International Emmy Awards à New York, où elle a reçu le prix le plus prestigieux de la meilleure série dramatique.

"C'est incroyable. Un grand honneur, une grande fierté, une grande joie", a savouré Fleur Geffrier, qui joue l'un des deux rôles principaux.

Les International Emmy Awards distinguent depuis un demi-siècle les meilleures productions télévisées en dehors des Etats-Unis. Ils se déroulent séparément de la prestigieuse cérémonie des Emmy Awards, consacrée aux productions américaines.

"Les gouttes de Dieu", fiction en huit épisodes créée par Quoc Dang Tran et réalisée par Oded Ruskin, est un thriller dans le monde de l'oenologie, tiré des mangas écrits par Tadashi Agi et illustrés par Shu Okimoto, écoulés à plus de 15 millions d'exemplaires dans le monde depuis 2008. La série a été diffusée sur Apple TV+ en 2023, puis France Télévisions en 2024.

L'histoire suit Camille (Fleur Geffrier), Parisienne dont le père oenologue et auteur d'un guide réputé sur le vin vient de mourir au Japon. A la lecture de son testament, celle qui ne supporte pas l'alcool découvre qu'elle doit affronter Issei Tomine (Tomohisa Yamashita), élève et "fils spirituel" du défunt, au cours de trois tests liés au vin, pour hériter de sa collection de grands crus.

"C'est une série qui parle de la famille, des liens, de la recherche d'identité, dans le monde du vin (...) qui est un monde à part entière", a souligné Fleur Geffrier à l'AFP.

"Et tout ça mélangé avec deux pays qui s'entremêlent très bien, le Japon et la France, avec plusieurs langages. Ca parle de la vie, finalement", a-t-elle ajouté. Une saison 2 est en préparation.

Plusieurs autres vedettes ou productions françaises étaient en lice mais sont reparties les mains vides, comme la troisième saison de "HPI", la série comico-policière portée par Audrey Fleurot, nommée dans la catégorie meilleure comédie, Sara Giraudeau (catégorie meilleure actrice) pour son rôle dans "Tout va bien" (Disney+), ou Laurent Lafitte (meilleur acteur) pour son interprétation de Bernard Tapie sur Netflix.

Omar Sy est monté sur scène pour remettre un trophée d'honneur à Sidonie Dumas, la directrice générale de Gaumont. Sur le tapis rouge, il a entretenu le suspense sur une possible saison 4 de Lupin, la série Netflix au succès international.

"Je vous garde encore un petit peu, le suspense (...) je ne peux pas vous dire". Mais "là, j'ai un peu dit", a-t-il confié.