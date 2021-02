La toute première édition de Platon en 1485 mise aux enchères

La toute première édition imprimée de l'oeuvre du philosophe Platon, réalisée en 1484-1485, fait partie d'une collection de livres rares et anciens mis aux enchères fin avril, a annoncé jeudi la maison Christie's.

La vente, prévue le 23 avril à New York, provient de la collection d'Elaine et Alexandre Rosenberg, fils du célèbre marchand d'art Paul Rosenberg et oncle de la journaliste Anne Sinclair.

De tradition philanthropique, la famille ne compte pas en tirer de profit personnel. "La collection devrait atteindre plus de 8 millions de dollars, et tous les bénéfices de la vente seront versés à des musées pour soutenir leurs départements de livres anciens", a indiqué Christie's dans un communiqué.

Concernant Platon, il s'agit d'une édition de ses oeuvres complètes en latin, "imprimée à Florence par les religieuses de San Jacopo di Ripoli". Christie's explique qu'elle "marque le retour de la philosophie de Platon en Europe occidentale après une absence de près de 1.000 ans". Ce volume est estimé entre 200.000 et 400.000 dollars.

Ce n'est pas le plus cher. Un livre d'heures réalisé en 1440 par le Maître de Barthélémy l'Anglais, enlumineur parmi les plus brillants dont on ignore le véritable nom, et qui travaillait à Angers ou au Mans, est estimé entre 1,5 et 2 millions d'euros.

"La totalité des manuscrits enluminés sera présentée en avant-première dans les galeries de Christie's Paris du 18 au 23 mars", a précisé la maison de vente.