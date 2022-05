La vente aux enchères d'une collection Batman rapporte 105.000 euros

La vente aux enchères à Paris de plus de 350 objets issus de l'univers "Batman", le célèbre super-héros DC, a rapporté 105.000 euros (frais inclus), selon la maison Millon.

"Un réel succès avec les trois quarts des lots vendus", a-t-elle estimé dans un courriel à l'AFP.

Produit phare de cette vente qui s'est terminée jeudi tard dans la soirée: la couverture originale en couleur de l'album "Batman Aliens #2" signée Bernie Wrightson.

Estimée entre 7.000 et 9.000 euros, elle a suscité l'engouement des enchérisseurs et est partie à 15.600 euros (frais inclus), ce qui est la plus haute enchère de la vente, a précisé la maison Millon.

Parmi les jouets, une "Batmobile" AOSHIN a atteint 2.665 euros (frais inclus), soit plus de cinq fois son estimation.

Les enchérisseurs ont suivi la vente dans la salle et en ligne ou par téléphone depuis la "France et outre-Atlantique", selon la maison Millon.

Fruit de 20 ans de recherches menées par un fan de l'homme chauve-souris, les pièces mises en vente, dataient de 1966 à 1997 et retraçaient l'évolution de Bruce Wayne, le super-héros créé par Bob Kane et Bill Finger en 1939.

La majorité des lots proposés étaient des figurines et des voitures, la plupart encore dans leur emballage d'origine, que le vendeur s'était procurés aux Etats-Unis, au Japon, ou en ligne sur eBay dans les années 2000, aux débuts de la plateforme.

clp/elc/as

EBAY