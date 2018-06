La vidéo, témoin-clé du procès aux assises de trois policiers à Bobigny

"Filme ! Filme !" Captées en 2013 par des habitants, les images de l'interpellation violente qui vaut à trois policiers de comparaître aux assises de Seine-Saint-Denis se sont invitées dans les débats mercredi, illustrant l'importance prise par les vidéos amateur dans ces dossiers.

Dans la salle des assises, la lumière s'éteint et tout le monde se tourne vers un écran spécialement installé face aux jurés. Avocats, policiers et jeunes de la cité scrutent les images tournées au smartphone dans une cité de Villemomble, le 25 juin 2013.

Ce jour-là, lors d'une interpellation qui avait dégénéré, une femme de 58 ans avait été éborgnée par un éclat de grenade de désencerclement, ce qui vaut à l'un des policiers de comparaître pour "violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente". Ses collègues sont, eux, jugés pour des "violences" sur les deux fils de cette mère de famille.

Particularité de ce procès, les deux frères, âgés de 25 et 26 ans, sont eux aussi jugés: l'un pour "violences" sur un policier, l'autre pour "rébellion", "outrage" et "dégradations".

"Si cette affaire s'était passée il y a 10 ans, on ne serait pas là aujourd'hui", assure à l'AFP Philippe-Henry Honegger, avocat de la famille. "Sans les vidéos, on s'en serait tenu aux déclarations des policiers et les deux fils auraient été condamnés pour violences sur les policiers".

"Ce n'est pas trop l'usage, mais je vais descendre", lance au bout d'un moment le président de la cour, Philippe Coirre, qui quitte son siège et s'empare de la souris de l'ordinateur pour faire défiler les vidéos, images par images, et mieux décortiquer le déroulé des faits.

On voit d'abord des policiers arrêter de manière musclée l'un des deux hommes, qu'ils confondent avec un autre suspect. Son frère, qui tente de s'opposer à l'interpellation, est frappé par un policier et touché par un tir de lanceur de balles de défense. Il se verra reconnaître six jours d'interruption totale de travail (ITT).

- "Faux témoins" -

Suite de la scène de l'autre côté de l'immeuble d'où sont tournées les vidéos: un groupe d'habitants s'approche des fonctionnaires. Parmi eux, la mère des deux frères. Des jeunes jettent des projectiles, avant de reculer en recevant des lacrymogènes. A ce moment, un policier lance une grenade de désencerclement. On voit la mère se tenir le visage.

"Filme ! Filme !", crie derrière son smartphone une jeune fille, entre deux insultes à l'adresse des policiers.

Comme dans ce dossier, les affaires dans lesquelles les vidéos amateurs jouent un rôle-clé, se multiplient. En mai 2017, une enquête avait ainsi été ouverte après la large diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant un policier des Lilas frapper un homme à terre. Le fonctionnaire a été condamné en décembre à dix mois de prison avec sursis.

Lors de la même audience, un autre policier était jugé pour des violences sur un lycéen: l'enquête d'abord classée sans suite avait été rouverte après qu'une vidéo amateur a été portée à la connaissance du parquet.

Migrants à Calais, lycée Bergson à Paris, manifestation contre la loi travail ... de nombreuses enquêtes ont été ouvertes récemment après la diffusion de vidéos amateur, souvent partagées en ligne par des collectifs engagés sur les questions des violences policières.

Mais pour les avocats des policiers de Villemomble, les vidéos sont "partielles" et "partiales". Ce sont "de faux témoins", dit à l'AFP Daniel Merchat, avocat du policier accusé du tir de grenade. Ici, "on ne voit qu'une toute petite partie de la scène, ça efface 70 % de l'aspect violent", assure-t-il, évoquant des "dizaines de personnes qui jettent des projectiles aux fenêtres", invisibles sur les films.

"Même si elles sont tronquées, ces vidéos montrent qu'il n'y a pas de violences gratuites de la part des policiers", poursuit Frédéric Gabet, avocat des autres fonctionnaires. Pour lui, ces images révèlent avant tout "la mise en cause permanente de l'institution policière". Il souligne: "si personne ne s'oppose à l'interpellation, il n'y a pas d'affaire".