La vidéo-verbalisation généralisée à Lyon, insuffisant pour l'opposition

La ville de Lyon, dirigée par l'écologiste Grégory Doucet, a voté jeudi une délibération prévoyant la généralisation de la vidéo-verbalisation à toutes les caméras de vidéo-surveillance installées dans la ville, l'opposition réclamant néanmoins plus de moyens dans la vidéo-protection.

Cette généralisation au parc de 571 caméras, votée en conseil municipal, fait suite à une expérimentation de plusieurs mois sur différents secteurs de la ville conduite "avec succès", avait indiqué mercredi le maire (EELV) Grégory Doucet lors d'une conférence de presse d'avant-conseil municipal.

"Notre approche est pragmatique", avait-il insisté, expliquant avoir constaté une baisse des "violences routières" pendant ces tests.

"Le taux de récidive sous 10 jours après vidéo-verbalisation est de 1,1%", a précisé jeudi en conseil l'adjoint à la sécurité Mohamed Chihi.

Sont ainsi visés les stationnements gênants, les franchissements de lignes continues, les rodéos, le non respect des feux et les conduites dangereuses.

L'opposition, de droite et celle de l'ancien maire et ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, a voté cette délibération mais l'a jugée insuffisante.

"Pourquoi un tel enthousiasme pour la vidéo-verbalisation alors que vous montrez tant de réticences à l'égard de la vidéo-protection?", a ainsi interrogé ce dernier. "Si la vidéo-verbalisation a des effets aussi dissuasifs sur les atteintes à la règlementation en voiture, pourquoi la vidéo-protection (...) serait-elle moins efficace pour empêcher les trafics ou les vols avec violence que pour empêcher les infractions routières?", a-t-il poursuivi, dénonçant une "timidité de violette".

"Vous acceptez de développer la vidéo pour fliquer les automobilistes, mais (...) vous refusez de la développer pour les voyous qui pourrissent le quotidien des habitants!", a renchéri Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement.

Devant ces critiques et ces "croyances", M. Chihi a rappelé qu'un audit sur l'usage et l'efficacité de la vidéo-protection était en cours, pour "produire de la connaissance" et de la "rationalité". Il est conduit par une ancienne magistrate de la Cour des comptes.

"On s'inscrit dans les pas de la Cour des comptes qui a elle-même interrogé l'Etat" sur la nécessité d'évaluer les politiques publiques d'usage de la vidéo-protection, avait expliqué mercredi M. Doucet. "Et à ma connaissance, la Cour des comptes n'est pas encore un groupe noyauté par une majorité de gauche et d'écologistes...", a ironisé M. Doucet.

"Je fais de la sécurité et de la tranquillité publique une priorité", avait-il également insisté.

"Des évènements dramatiques" se sont récemment produits "sous des caméras, on ne peut pas parler de vidéo-protection" et ces caméras "ne nous ont pas permis de retrouver les auteurs", a aussi affirmé M. Chihi, en référence notamment à une fusillade survenue le 14 juin dans le quartier populaire de La Duchère lors de laquelle deux jeunes de 16 et 20 ans ont trouvé la mort.