"La vie scolaire" reste en tête du box office

"La vie scolaire", film de Grand Corps Malade et Mehdi Idir sur un collège de banlieue parisienne, reste à la première place du box office français pour sa deuxième semaine en salles, selon les chiffres de CBO Box Office publiés mercredi.

Cette évocation des problèmes d'éducation et de déterminisme social dans un collège réputé difficile de Saint-Denis a réalisé 322.197 entrées entre le 4 et le 10 septembre dans les 481 salles où elle était projetée (contre 375 la semaine précédente).

La comédie "Inséparables", avec Ahmed Sylla et Alban Ivanov, suit de près: elle a attiré 311.918 spectateurs la semaine de sa sortie.

Le film de Quentin Tarantino "Once Upon a Time... in Hollywood" perd à nouveau une place, glissant en troisième position pour sa quatrième semaine d'exploitation, avec 260.342 entrées.

1. "La vie scolaire": 322.197 entrées (cumul 2e semaine: 807.583) - 481 copies

2. "Inséparables": 311.918 entrées (nouveauté) - 405 copies

3. "Once Upon a Time... in Hollywood": 260.342 entrées (cumul 4e semaine: 2.309.501) - 796 copies

4. "Fête de famille": 153.691 entrées (nouveauté) - 339 copies

5. "Le roi lion": 138.307 entrées (cumul 8e semaine: 9.409.975) - 644 copies

Enquête CBO Box Office pour la semaine du 4 au 10 septembre 2019.