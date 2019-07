A La Villette et au Louvre, cinéma à la belle étoile pour tous

"Cinema Paradiso", "La Reine Margot", "Indiana Jones", "Da Vinci Code", "Les Temps modernes"... Avec une trentaine de films, la programmation des cinémas en plein air gratuits de La Villette et, pour la première fois, dans la Cour carrée du Louvre, du 17 juillet au 18 août, s'annonce éclectique.

Le 17 juillet, la 29e édition du festival de cinéma de La Villette donnera le coup d'envoi avec la projection de "Blade Runner" de Denis Villeneuve sur un écran géant de 600 m³ installé sur la prairie du Triangle, transformée chaque année en plus grande salle de Paris à ciel ouvert.

Le 18 juillet, Arte proposera un karaoké géant, avant le lendemain la projection de "Demain", film documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent.

"Petit Paysan" de Hubert Charuel, "Her" de Spike Jonze, "Et au milieu coule une rivière" de Robert Redford sont également programmés jusqu'au 18 août (accès libre, transats et couvertures en location).

Pour fêter les 30 ans de la Pyramide, le Musée du Louvre proposera aussi des films cultes en plein air du 19 au 26 juillet. Une salle de cinéma à ciel ouvert pourra accueillir dans la Cour Carrée 2.800 spectateurs devant un écran de 24 mètres de large.

"Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre" d'Alain Chabat, "Visages Villages" de JR et Agnès Varda, "Indiana Jones et la dernière croisade" de Steven Spielberg ou "Quand Harry rencontre Sally" de Rob Reiner seront projetés à 22H00 chaque soir jusqu'au 26 juillet (séances et transats gratuits, mais réservation obligatoire sur mk2cinemaparadiso.com).