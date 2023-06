L'acteur Brian Cox apporte son soutien aux scénaristes en grève à Hollywood

L'acteur écossais Brian Cox a apporté dimanche son soutien aux scénaristes en grève à Hollywood, qui, a-t-il souligné, sont "très clairement les forces premières" des créations et devraient à ce titre "être récompensés à leur juste valeur".

Brian Cox, qui s'était plaint de la fin prématurée de son personnage tyrannique Logan Roy dans la série à succès de la chaîne HBO "Succession", a qualifié sur la BBC de "génie" son créateur britannique, Jesse Armstrong.

Les scénaristes à Hollywood ont entamé en mai une grève en raison de l'échec des négociations avec les principaux studios et plateformes portant sur une hausse de leur rémunération.

"Succession" est une chronique grinçante sur une fratrie d'ultra-riches en lutte pour l'empire de leur patriarche, Logan Roy, inspiré entre autres de l'Australo-Américain Rupert Murdoch et joué par Brian Cox. La série s'est imposée comme un succès critique et populaire malgré des personnages tous plus détestables les uns que les autres.

Sur la BBC, Brian Cox est revenu sur la fin de la série : "J'en déduis - je n'ai pas vu la fin - que mon personnage a eu raison parce qu'il savait que tout cela allait arriver".