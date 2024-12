L'acteur français Niels Arestrup est mort dimanche à l'âge de 75 ans

L'acteur français Niels Arestrup est mort dimanche à l'âge de 75 ans à son domicile de Ville-d'Avray, en région parisienne, ont annoncé son attachée de presse et son épouse à l'AFP.

"J'ai la douleur extrême de faire part du décès de mon époux, l'immense acteur Niels Arestrup, au terme d'un combat courageux contre la maladie. Il s'est éteint entouré de l'amour des siens", a écrit dans un communiqué son épouse, Isabelle Le Nouvel.

Figure des films de Jacques Audiard ("De battre mon cœur s'est arrêté" en 2005 et "Un prophète" en 2009, qui lui ont à chaque fois valu un César - le prix le plus prestigieux du cinéma français - du meilleur second rôle), il a aussi tenu en 2016 l'un des principaux rôles de la série de fiction politique "Baron noir".

Il avait également obtenu en 2014 un troisième César du meilleur second rôle pour "Quai d'Orsay", adaptation d'une bande dessinée sur la diplomatie française, ainsi qu'un Molière en 2020, une prestigieuse récompense théatrale française.

Niels Arestrup devait son nom à un père danois ayant tenté d'émigrer vers les États-Unis mais qui s'était arrêté en France pour se marier. Il a grandi dans un milieu très modeste en région parisienne.

"Vous imaginez bien que fils d'ouvrier à Bagnolet dans les années 1950, le spectacle, le théâtre, le cinéma, c'était quelque chose qui n'entrait pas du tout dans mes pensées", disait-il au Figaro en 2021.

Mais il s'était passionné pour le théâtre en prenant des cours avec la comédienne française Tania Balachova. Il resta fidèle à la scène pendant près d'un demi-siècle et rejeta largement la célébrité.

"Quand j'ai commencé dans le métier, les directeurs de théâtre choisissaient une pièce, puis ils se posaient la question de la distribution. Maintenant, c'est l'inverse: on cherche une vedette et, après seulement, la pièce qui pourrait aller avec", déplorait-il dans Le Monde en 2019.

Avec son épouse, il a eu des jumeaux nés en 2012.