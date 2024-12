L'acteur français Niels Arestrup est mort à l'âge de 75 ans

Après une longue maladie, l’acteur français Niels Arestrup est mort à l’âge de 75 ans, dimanche 1 er décembre. Il avait obtenu le César du meilleur acteur dans un second rôle à trois reprises dans sa carrière.

L'acteur français Niels Arestrup est mort, dimanche 1er décembre, à l'âge de 75 ans à son domicile de Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine), ont annoncé son attachée de presse et son épouse à l'AFP.

"J'ai la douleur extrême de faire part du décès de mon époux, l'immense acteur Niels Arestrup, au terme d’un combat courageux contre la maladie. Il s'est éteint entouré de l'amour des siens", a écrit dans un communiqué son épouse, Isabelle Le Nouvel.

Niels Arestrup a obtenu le César du meilleur acteur dans un second rôle à trois reprises dans sa carrière, pour "De battre mon cœur s’est arrêté", "Un prophète" et "Quai d’Orsay". Il a aussi tenu en 2016 l'un des principaux rôles de la série de fiction politique "Baron noir".

L’acteur participait activement au mouvement pour le climat. En 2018, il est signataire d’un appel, publié dans Le Monde, qui met en garde contre des conséquences du réchauffement climatique et qui demande une action politique "déterminée et immédiate".

Niels Arestrup devait son nom à un père danois ayant tenté d'émigrer vers les États-Unis mais qui s'était arrêté en France pour se marier. Il a grandi dans un milieu très modeste en région parisienne. "Vous imaginez bien que fils d'ouvrier à Bagnolet dans les années 1950, le spectacle, le théâtre, le cinéma, c'était quelque chose qui n'entrait pas du tout dans mes pensées", disait-il au Figaro en 2021.

Mais il s'était passionné pour le théâtre en prenant des cours avec la comédienne française Tania Balachova. Il resta fidèle à la scène pendant près d'un demi-siècle et rejeta largement la célébrité. "Quand j'ai commencé dans le métier, les directeurs de théâtre choisissaient une pièce, puis ils se posaient la question de la distribution. Maintenant, c'est l'inverse : on cherche une vedette et, après seulement, la pièce qui pourrait aller avec", déplorait-il dans Le Monde en 2019.