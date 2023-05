L'acteur Jamie Foxx sorti de l'hôpital après une "complication médicale"

Jamie Foxx est sorti de l'hôpital et récupère d'une "complication médicale, ont annoncé ce 12 mai sa fille et son agent.

L'acteur oscarisé de 55 ans avait été emmené d'urgence à l'hôpital le mois dernier, alors qu'il tournait un film pour Netflix dans l'État de Géorgie. Depuis cet événement, aucun détail sur son état de santé n'avait été divulgué.

Spéculations sur sa santé

Ce manque d'information avait mené certain à spéculer sur la détérioration de la santé de l'acteur américain. Avec son message, sa fille Corinne Foxx a tenu à dissiper et déplorer les rumeurs entretenues par certains médias, "Mon père est sorti de l'hôpital depuis plusieurs semaines et récupère. Il jouait même au pickleball hier" a-t-elle détaillé.



Il y a quelques jours, l'acteur avait également posté un message sur son compte Instagram, remerciant les messages de soutien qu'il a reçu.

Oscarisé en 2004 pour son interprétation de Ray Charles dans le biopic "Ray", Jamie Foxx s'est également fait connaitre pour son rôle d'esclave à la conquête de sa liberté dans le western de Quentin Tarantino "Django Unchained".