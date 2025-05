L'actrice Christine Hakim à Cannes pour soutenir la "nouvelle vague" du cinéma indonésien

Membre en 2002 du jury présidé par David Lynch, l'actrice indonésienne Christine Hakim explique dans un entretien avec l'AFP qu'elle retourne cette année au Festival de Cannes pour promouvoir la "nouvelle vague" du cinéma de son pays.

"Nous amenons à Cannes de jeunes cinéastes talentueux pour présenter cette nouvelle vague. C'est important pour l'avenir du cinéma indonésien et je crois que l'impact sera grand", résume-t-elle.

A 68 ans, Christine Hakim, grande dame du cinéma indonésien révélée dès 1973 dans "Cinta Pertama" et reconnue à l'étranger notamment grâce à "L'Homme qui dort", du Japonais Kohei Oguri, n'a rien perdu de sa passion pour le 7e art.

Actrice, elle est aussi devenue productrice pour donner naissance en 1998 à "Daun di Atas Bantal" ("Feuille sur un Oreiller"), réalisé par Garin Nugroho.

Sélectionné à Cannes dans la catégorie Un certain regard, le long-métrage où elle tient l'un des rôles principaux est devenu un classique du cinéma du vaste archipel.

Garin Nugroho, à qui elle a donné sa chance et qui depuis n'a cessé de tourner ("Opera Jawa", "Samsara"), fait partie de la délégation indonésienne d'une soixantaine de professionnels présents à Cannes, notamment au Marché du film, en compagnie également de la productrice Yulia Evina Bhara, membre cette année du jury de la Semaine de la Critique.

Cette dernière, à la tête de la société KawanKawan Media, coproduit "Renoir", réalisé par le Japonais Chie Hayakawa, en compétition officielle pour la Palme d'or. Celle-ci sera attribuée à la clôture du festival, le 24 mai.

"Garin Nugruho sera là, mais aussi le prometteur et multitalentueux Reza Rahadian, ainsi que Robby Ertanto, (Yosep) Anggi Noen, primé dans de nombreux festivals, ou l'actrice Chelsea Islan", souligne encore Mme Hakim, longtemps proche de Bertrand Tavernier.

"40 ans plus tard"

"Je suis heureuse de revenir à Cannes, pour les jeunes cinéastes indonésiens, car je dois rendre à la jeune génération ce que le cinéma m'a donné", confie celle qui a rendu un hommage plein d'émotion à Pierre Rissient, son "frère".

Ce grand personnage du cinéma français, méconnu du grand public, tour à tour producteur, programmateur et découvreur de talents, disparu en 2018, a contribué à la reconnaissance de nombreux cinéastes, dont Clint Eastwood, Jane Campion ou Quentin Tarantino, et mis en lumière le cinéma asiatique.

L'actrice et productrice indonésienne Christine Hakim (d) et l'actrice Asmara Abigail, à l'issue d'une interview avec l'AFP à l'Institut français à Jakarta, le 5 mai 2025 AFP

Grâce à lui, Cannes a pu découvrir en 1989 "Tjoet Nja'Dhien" d'Eros Djarot, avec Christine Hakim au générique, sélectionné à La Semaine de la critique et tout premier film indonésien projeté sur la Croisette.

"Je n'oublierai pas que Pierre m'avait invitée à la projection en compétition de +Pale Rider+, de Clint Eastwood, en 1985. Quarante ans plus tard, je reviens à Cannes et je dois être là aussi pour ce que Pierre a fait pour le cinéma indonésien et asiatique", ajoute encore l'amie balinaise de Julia Roberts dans "Eat, Pray, Love", sorti en 2010.

Pays de 280 millions d'habitants, l'Indonésie possède un marché du cinéma très dynamique, avec pas moins de 126 millions d'entrées en salle en 2024 et 285 films produits en 2024, soit autant qu'en France.

Les films d'horreur représentent la moitié de la production et des entrées, tandis que le cinéma d'auteur reste modeste. Jakarta souhaite néanmoins l'encourager, avec l'appui de la France et du Centre national de la Cinématographie (CNC). Via, par exemple, des coproductions France-Indonésie, notamment avec KawanKawan Media, qui a produit "Tiger Stripes", sélectionné à La Semaine de la critique en 2023.

Le soutien au cinéma, dans le cadre d'un "partenariat culturel", constituera du reste "une priorité" de la visite d'Etat du président Emmanuel Macron en Indonésie à la fin mai, a indiqué l'ambassade de France.

"Nous avons beaucoup de jeunes cinéastes récompensés dans des festivals internationaux, comme Kamila Andini à Toronto", a aussi relevé la jeune actrice Asmara Abigail, dans laquelle Christine Hakim fonde beaucoup d'espoir.

"Nous produisons beaucoup de genres différents. Sur le modèle de ce qu'a connu le cinéma sud-coréen, je pense donc que c'est un moment fructueux pour le développement du cinéma indonésien", a ajouté l'actrice de 33 ans, révélée dans des films de Joko Anwar ("Satan's Slaves", "Impetigore") et qui tiendra un rôle principal dans "The Ghost and the Gun", tourné en juin prochain à Bali et dont le projet sera présenté à Cannes.