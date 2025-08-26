L'actrice Jennifer Lawrence à l'honneur au Festival de Saint-Sébastien

Le
26 Aoû. 2025 à 10h17 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
L'actrice américaine Jennifer Lawrence au Festival de Cannes, le 17 mai 2025

L'actrice américaine Jennifer Lawrence au Festival de Cannes, le 17 mai 2025

AFP/Archives
Sameer Al-Doumy
L'actrice américaine Jennifer Lawrence recevra un prix honorant l'ensemble de sa carrière au Festival du film de Saint-Sébastien, qui aura lieu du 19 au 27 septembre, ont annoncé mardi ses organisateurs.

Agée de 35 ans et lauréate d'un Oscar pour son rôle dans "Happiness Therapy", elle est "l'une des actrices les plus influentes de notre époque", note dans un communiqué le festival de la ville du nord de l'Espagne.

La remise du prix aura lieu le 26 septembre au Kursaal, le palais des congrès de Saint-Sébastien, lors de la projection de "Die My Love", le dernier film dans lequel Jennifer Lawrence joue et qu'elle a également produit.

L'actrice américaine qui a joué dans des films comme la trilogie de "Hunger Games", "American Bluff", "Don't Look Up" et "Joy", s'est également distinguée en tant que productrice avec son entreprise Excellent Cadaver, qui "raconte des histoires audacieuses et qui invitent à la réflexion", comme "Causeway" et "Le Challenge", selon le festival.

La 73e édition du festival de Saint-Sébastien décernera un autre prix Donostia - le nom de ce prix d'honneur - à l'Espagnole Esther García, qui est depuis 1986 la productrice des films de Pedro Almodóvar.

Esther García a reçu en 2018 le Prix National de Cinématographie espagnol et s'est déjà vu décerner six Goya, dont trois pour des films d'Almodóvar et trois autres pour des longs-métrages d'Álex de la Iglesia, d'Isabel Coixet et de l'Argentin Damián Szifron.

