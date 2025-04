Lady Gaga, Green Day et Post Malone têtes d'affiche sous la chaleur de Coachella

Attention grosse chaleur! Les températures promettent d'être très élevées pour les dizaines de milliers de fans de musique qui vont remplir le désert californien à partir de vendredi, pour applaudir Lady Gaga, Green Day et Post Malone, têtes d'affiche du célèbre festival américain Coachella.

La journée d'ouverture risque d'être brûlante au sens propre du terme: une vague de chaleur est attendue dans la vallée quasi-désertique, les météorologues prévoyant des températures supérieures à 37 degrés.

Les organisateurs du festival Coachella ont exhorté les dizaines de milliers de personnes attendues sur le site d'Indio -- pas réputé pour ses coins d'ombre -- à s'hydrater et à se badigeonner de crème solaire pour les temps forts vendredi, dont la rappeuse Missy Elliott, le groupe australien d'électropop Parcels et une rare apparition aux Etats-Unis des britanniques The Prodigy.

Ce sera surtout, en clôture de la soirée d'ouverture, le concert de Lady Gaga: la chanteuse pop connue pour ses excentricités sur scène, et dont le dernier album "Mayhem" vient de sortir, a promis "une nuit de chaos massif" pour lancer ce rendez-vous à l'influence immense, début non officiel de la saison des festivals de musique.

Retour au rock

Au-delà de la reine pop, une liste impressionnante de stars attend les festivaliers, comme la Sud-Africaine Tyla, qui avait dû renoncer l'année dernière à cause d'une blessure, Charli XCX, qui repeindra Coachella de son vert "brat", devenu viral l'été dernier, ou encore le rappeur Travis Scott, invité spécial après le concert des Green Day samedi.

Parmi les autres prestations de premier plan attendues figurent les Vénézuéliens de Rawayana et leur "pop trippante", ainsi que le duo français électro Polo & Pan, ou les pionniers allemands du genre, Kraftwerk.

Des spectateurs au festival Coachella (Etats-Unis) le 15 avril 2022 AFP

Le célèbre chef d'orchestre Gustavo Dudamel dirigera aussi le philharmonique de Los Angeles lors d'un concert au coucher du soleil, une première à Coachella pour un orchestre professionnel.

Dimanche, la superstar du hip-hop Megan Thee Stallion occupera la scène principale, avant un concert de la tête d'affiche Post Malone.

Coachella s'est résolument tourné vers la musique pop au cours de la dernière décennie, mais l'édition 2025 reviendra aussi aux racines rock du festival.

Outre Green Day et The Prodigy, des groupes tels que The Go-Gos, les Misfits dans leur formation originale, Jimmy Eat World et les légendes punk Circle Jerks, sont annoncés.

"Dans ce monde qui va de travers, nous sommes certains d'une chose: le rock 'n roll est éternel, et son esprit est plus que jamais nécessaire", proclame Billie Joe Armstrong, le leader des Green Day.

Coachella 2025 se déroule sur les week-ends du 11 au 13 et du 18 au 20 avril.