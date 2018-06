Lancement de la 15e édition de "l'été des bouquins solidaires"

Pour la 15e année, l'éditeur pour la jeunesse Rue du Monde organise à compter de jeudi "l'été des bouquins solidaires", une opération qui doit permettre d'offrir un livre à 5.000 enfants lors de la "Journée des oubliés des vacances" du Secours populaire français (SPF).

Pour réussir cette opération qui se déroule jusqu'au 15 août, Rue du Monde s'est associé à un réseau de 400 librairies. Tout acheteur d'un des quatre livres de l'opération (deux recueils de contes et deux albums pour mieux vivre avec les animaux) participera par ce geste à la dotation.

Les quatre albums mis en vente pour financer en partie l'opération sont: "La grande chevauchée", un livre de 144 pages (18,80 euros) avec 22 contes autour des chevaux du monde entier, pour les enfants à partir de 8 ans; "Les contes à la coque", album de 144 pages (18,80 euros) avec 52 contes brefs (qui se lisent "le temps de la cuisson d'un oeuf à la coque", selon l'éditeur et auteur du texte Alain Serres), autour de la cuisine et de la convivialité, pour les enfants à partir de 7 ans.

Pour les plus petits, Rue du Monde propose "On commence demain" (40 pages, 17 euros), tendre récit qui traite des rapports entre les hommes et les animaux et "Cherchez la petite bête" (48 pages, 16 euros) magnifique bestiaire présentant une quarantaine de "petites bestioles" et mêlant informations scientifiques et poésie.

La "Journée des oubliés des vacances" du SPF aura lieu le 22 août sur la plage de Cabourg (Calvados). Ce jour-là les bénévoles du SPF installent une centaine de différents titres des éditions Rue du Monde sur la plage. Après la baignade et le goûter, les enfants choisissent par petits groupes un des livres proposés et peuvent le garder.