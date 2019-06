Lancement de la 16e édition de "l'été des bouquins solidaires"

Pour la 16e année, l'éditeur pour la jeunesse Rue du Monde organise à compter de jeudi "l'été des bouquins solidaires", une opération qui doit permettre d'offrir un livre à 5.000 enfants lors de la "Journée des oubliés des vacances" du Secours populaire français (SPF).

"La pauvreté ne recule pas d'un pouce et quand les enfants souffrent, c'est encore plus injuste", a souligné l'écrivain et poète Alain Serres, fondateur de Rue du Monde.

Pour réussir cette opération qui se déroule jusqu'au 15 août, l'éditeur a lancé une nouvelle collection baptisée "totemkili" qui s'adresse aux enfants de 6/9 ans.

Parmi les premiers titres de cette collection on trouve notamment l'inédit "Maman, ce soir, je te ramène la mer" un joli livre de 40 pages illustré par Pef (auteur du célèbre "Prince de Motordu") qui raconte une journée des "oubliés des vacances".

Pour trois titres achetés (chaque livre est vendu 7,80 euros), un livre sera offert à un enfant lors de la "Journée des oubliés des vacances" organisée par le SPF le 21 août à Deauville (Calvados).

Il s'agit d'un "geste symbolique pour dire que la lecture ne doit exclure personne et que grandir sans livre, c'est un peu comme grandir sans vacances: injuste et dommageable pour les enfants", a insisté Alain Serres.