L'architecte Lina Ghotmeh choisie pour un projet majeur de réaménagement au British Museum

L'architecte franco-libanaise Lina Ghotmeh a été choisie pour réaménager des galeries du British Museum, abritant de célèbres pièces de l'Antiquité parmi lesquelles les frises du Parthénon, a annoncé vendredi le musée londonien.

Ce projet représente "l'une des plus grandes rénovations culturelles dans le monde", a indiqué le British Museum dans un communiqué.

Après une compétition de neuf mois à laquelle ont participé plus de 60 équipes, le studio de Lina Ghotmeh, LG-A, a été sélectionné "à l'unanimité". Le jury a salué l'"approche archéologique" de son projet.

"Lorsque nous avons emménagé dans notre bâtiment actuel il y a 200 ans, le monde a été impressionné", a réagi George Osborne, le président du British Museum. "Je pense qu'il le sera à nouveau lorsque la transformation de nos grandes galeries de sculptures, et de bien d'autres choses encore, sera achevée".

L'architecte de 44 ans a pour ambition de "transformer" les galeries Western Range du musée en "un espace extraordinaire", un "lieu de connexions".

Ces galeries, qui représentent environ un tiers du musée, abritent des objets de l'Antiquité grecque, romaine, égyptienne, de la période assyrienne et du Moyen-Orient.

C'est là que se trouvent les frises du Parthénon, dont Athènes réclame de longue date le retour. La dispute autour de ces vestiges antiques empoisonne les relations entre Londres et Athènes.

En décembre, le British Museum avait dit mener des "discussions constructives" avec Athènes, en vue d'un "partenariat sur le long terme" concernant ces frises.

Lina Ghotmeh a notamment conçu une manufacture du groupe de luxe Hermès en Normandie, inaugurée en 2023. Elle a aussi réalisé le musée national d'Estonie à Tartu et l'immeuble Stone Garden Housing à Beyrouth, ville où elle a grandi.

Le jury a estimé qu'elle avait "fait preuve d'une profonde compréhension et d'une grande sensibilité à l'égard du musée, de la complexité de l'exposition des collections et des interactions entre les objets et les groupes de visiteurs".