"The Last Republican", le documentaire sur un élu de droite devenu anti-Trump

Que faire lorsque le parti politique que l'on admire depuis l'enfance franchit une ligne rouge et que l'on ne peut plus le suivre? L'ancien élu conservateur au Congrès américain Adam Kinzinger explique son choix dans "The Last Republican", un nouveau documentaire qui retrace son parcours.

Le film réalisé par Steve Pink, dont la première a eu lieu au Festival international du film de Toronto (TIFF), revient sur le parcours de l'homme politique, classé à droite, qui est passé de héros de guerre et chouchou du Parti républicain à anti-Trump.

"Voilà un type de mon État natal (Illinois) auquel j'étais profondément opposé politiquement, mais qui a sacrifié sa carrière, ses amis et même des membres de sa famille en raison de sa critique de Donald Trump", a expliqué le réalisateur par courriel à l'AFP.

Pour Adam Kinzinger, la ligne rouge a été franchie le 6 janvier 2021, le jour où les partisans de l'ancien président républicain ont pris d'assaut le Capitole, siège du Congrès, pour protester contre ce qu'ils considéraient comme une élection volée par Joe Biden.

"À ce moment-là, je me suis senti très isolé", déclare-t-il dans le film.

Il a voté en faveur de la procédure de destitution de Donald Trump - l'un des dix républicains seulement à l'avoir fait - et a siégé au sein de la commission parlementaire dirigée par les élus du Parti démocrate, adverse, sur les événements du 6 janvier.

M. Kinzinger, qui a aujourd'hui 46 ans, dresse un bilan sévère d'un parti politique qu'il vénérait autrefois: "Ce n'est pas moi qui ai changé. C'est le Parti républicain qui a changé", insiste-t-il.

Lors de la convention démocrate du mois dernier, il a annoncé son soutien à Kamala Harris en vue de l'élection présidentielle du 5 novembre.

"Donald Trump a étouffé l'âme du Parti républicain", a-t-il déclaré sous les acclamations à Chicago. Steve Pink espère que son film permettra de comprendre "l'importance d'entretenir des relations avec ceux qui ont des opinions fondamentalement différentes des vôtres".