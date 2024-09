L'audience des Emmy Awards rebondit avec la victoire historique de "Shogun"

La comédienne Anna Sawai et l'acteur Hiroyuki Sanada, récompensés pour leurs rôles dans la série "Shogun", lors des Emmy Awards à Los Angeles, le 15 septembre 2024

L'audience des Emmy Awards a rebondi de manière significative, avec 54% de téléspectateurs supplémentaires par rapport au plus bas historique atteint lors de leur édition précédente, a annoncé lundi la chaîne américaine ABC.

Environ 6,87 millions de téléspectateurs ont suivi dimanche soir le triomphe de la série "Shogun", qui a battu un record en remportant 18 trophées lors de cet équivalent des Oscars pour la télévision américaine.

Cette fresque sur le Japon du 17e siècle est entrée dans l'histoire, en devenant la première série non anglophone à remporter le prix de la meilleure série dramatique, récompense reine de la soirée.

L'amélioration des chiffres d'audience est un soulagement pour les Emmy Awards, qui luttent depuis plusieurs années contre le désintérêt grandissant des téléspectateurs.

"La diffusion des 76e Emmy Awards sur ABC a enregistré la plus forte audience globale de la cérémonie en trois ans", s'est félicitée la chaîne américaine.

Les acteurs Eugene et Dan Levy, qui ont présenté la soirée, ont été plutôt salués par la critique pour leur prestation sans accroc, marquée par leur dynamique père-fils et leurs blagues sur le décalage entre les générations.

Mais les Emmy Awards restent malgré tout à la peine. Jusqu'en 2018, la cérémonie réunissait régulièrement plus de 10 millions de téléspectateurs devant le poste.

La pandémie, qui a forcé l'organisation à élaborer une cérémonie où les stars confinées recevaient leur prix chez elles, a fait chuter l'audience. Depuis, les Emmys ont du mal à s'en remettre.

Les grèves des acteurs et scénaristes, qui ont paralysé Hollywood l'an dernier, ont provoqué le report de l'édition 2023 à janvier dernier. Parachutée au milieu de la saison des récompenses, juste après les Golden Globes, la 75e cérémonie avait été regardée par seulement 4,46 millions de personnes, un plus bas historique.

Très loin de leur âge d'or, toutes les grandes cérémonies de remises de prix américaines sont confrontées à un certain désintérêt du grand public, notamment des plus jeunes, qui passent plus de temps sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes de streaming que devant la télévision.

Mais dans le monde post-pandémie, les Oscars et les Golden Globes ont vu leurs chiffres d'audience rebondir un peu, contrairement aux Emmy Awards.

Outre le triomphe de "Shogun", la cérémonie de dimanche a réservé une petite surprise: la série de HBO "Hacks" a remporté le prix de la meilleure comédie, en devançant l'ultra favori "The Bear".

Côté mini-séries, c'est le phénomène Netflix "Mon petit renne" qui l'a emporté.