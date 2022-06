Laurine Roux reçoit le prix Orange du livre

Le prix Orange du livre a été décerné vendredi à Laurine Roux pour son troisième roman, "L'Autre Moitié du monde", situé dans l'histoire agitée de l'Espagne des années 1930.

Ce livre paru en janvier aux éditions du Sonneur évoque le milieu, frappé par la misère, des ouvriers agricoles du delta de l'Ebre en Catalogne.

Dans un climat politique de plus en plus tendu, dont les échos parviennent dans cette campagne reculée, et qui débouchera sur la guerre civile entre nationalistes et républicains, une jeune fille va s'éveiller à la révolte.

Laurine Roux enseigne le français dans un collège des Hautes-Alpes.

Le prix Orange du livre, dont le jury est présidé par l'académicien Jean-Christophe Rufin, récompense depuis 2009 une fiction publiée entre janvier et mars.

Avec des auteurs, des libraires et des lecteurs dans son jury, il est doté de 15.000 euros, a rappelé la Fondation Orange, soutenue par le groupe de télécoms.

Orange soutient également le prix BD Lecteurs.com. Celui-ci, doté de 5.000 euros, a été décerné vendredi à Jim Bishop pour "Lettres perdues" (éditions Glénat), où un jeune garçon se mêle involontairement à une affaire de mafia.

hh/may

