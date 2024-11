L'avion d'Amelia Earhart toujours pas retrouvé, annoncent finalement des explorateurs

L'aviatrice Amelia Earhart (au centre de face) parle avec son navigateur Fred Noonan (à droite en tenue noire) et des techniciens près de leur Lockheed L10 Electra en juillet 1937 à Singapour

Ils pensaient avoir retrouvé au fond de l'océan Pacifique les restes de l'aéronef de la pionnière américaine de l'aviation Amelia Earhart, mais les explorateurs de Deep Sea Vision ont annoncé que leur image publiée en janvier ne montrait finalement qu'une vulgaire "formation rocheuse".

Deep Sea Vision avait publié à ce moment-là une image sonar floue, captée par un robot sous-marin, qui semblait révéler les contours correspondant au modèle unique de l'appareil de l'aviatrice disparue il y a près d'un siècle.

"Après 11 mois, l'attente est finalement terminée et malheureusement, notre cible n'était pas l'Electra 10E d'Amelia - juste une formation rocheuse naturelle", a annoncé l'entreprise d'exploration marine sur son compte Instagram le 6 novembre.

Image sonar de Deep Sea Vision publiée le 29 janvier 2024 qui semblait montrer les contours de l'aéronef d'Amelia Earhart mais s'est avéré n'être qu'une formation rocheuse Deep Sea Vision/AFP

Avec son navigateur Fred Noonan, Amelia Earhart avait décollé le 20 mai 1937 d'Oakland, en Californie, pour devenir la première femme à effectuer un vol autour du monde, cinq ans après avoir été la première femme à traverser l'Atlantique en solitaire.

Mais les deux avaient disparu le 2 juillet après avoir décollé de Lae, en Papouasie Nouvelle-Guinée, pour un vol éprouvant de 4.000 km. Ils devaient se réapprovisionner en carburant sur l'île Howland, mais n'y sont jamais parvenus.

Cette disparition reste l'un des mystères les plus intrigants de l'histoire de l'aviation, engendrant des dizaines de livres, films, et théories plus ou moins farfelues.

L'aviatrice Amelia Earhart sur l'aile de son monoplace, le 1er novembre 1935 à San Francisco AFP

L'hypothèse prévalente considère que Amelia Earhart et Fred Noonan ont connu une pénurie de carburant et ont abandonné leur bimoteur Lockheed L-10 Electra près de l'île Howland.

Malgré son échec, Deep Sea Vision a annoncé continuer ses recherches, s'étendant "sur près de 20.000 km2".

"L'intrigue continue avec toujours aucune preuve jamais retrouvée de sa disparition", écrit l'entreprise.

"Dites-nous ce que vous en pensez - est-elle tombée en panne de carburant près de l'île Howland?", interroge encore Deep Sea Vision.