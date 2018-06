Le 10e Prix Lumière décerné à l'Américaine Jane Fonda en octobre à Lyon

Le Prix Lumière 2018 sera remis à l'actrice et productrice américaine aux deux Oscars, Jane Fonda, lors de la 10e édition du Festival Lumière, du 13 au 21 octobre à Lyon, a annoncé lundi son directeur, Thierry Frémaux.

"Couverte de récompenses (Golden Globes, Emmy Awards, Lion d'or à Venise...) Jane Fonda a brillé au firmament d'Hollywood sans jamais avoir renoncé à ses convictions", souligne l'Institut Lumière sur son site, saluant son "tempérament hors du commun qui lui fit choisir des rôles féminins puissants (...) et des rôles politiques convaincus".

"Jane Fonda s'est dite +over the moon+ (sur un petit nuage, ndlr) de l'honneur", a ajouté Thierry Frémaux lors d'une conférence de presse à l'Institut Lumière.

A 80 ans, Jane Fonda est la deuxième femme à recevoir ce prix, récompensant une personnalité du 7e art, après Catherine Deneuve en 2016. L'an dernier, le lauréat était le cinéaste chinois Wong Kar-wai.

L'actrice recevra son prix, le 19 octobre, au centre des Congrès de Lyon.

Celle qui a débuté au cinéma en 1960 avec "La Tête à l'envers" de Joshua Logan, a tourné avec quelques uns des plus grands cinéastes, comme George Cukor, René Clément, Otto Preminger, Roger Vadim qu'elle épousera et qui lui offrira plusieurs rôles, dont le mythique "Barbarella" (1968).

Son rôle dans "On achève bien les chevaux" de Sydney Pollack, marquera un tournant dans sa carrière et en 1972, elle décrochera son premier Oscar pour "Klute", un film féministe d'Alan Pakula.

Militante engagée pour les droits civiques et contre la guerre du Vietnam, elle recevra en 1979 un deuxième Oscar pour "Le Retour" d'Hal Ashby.

Un documentaire "Jane Fonda in Five Acts" signé Susan Lacy sera projeté pendant le festival et un "hommage particulier" sera également rendu à son père, l'acteur Henry Fonda.

Le festival présentera notamment des rétrospectives des réalisateurs français Henri Decoin (1890-1969) et américain Richard Thorpe (1896-1991), ainsi que de la scénariste britannique des années 50, Muriel Box.

Parmi les invités d'honneur, l'actrice suédoise Liv Ullmann et le chanteur Bernard Lavilliers.

Le cinéma muet ne sera pas en reste avec des hommages aux "trois grands ténors" que sont Max Linder, Buster Keaton et Charlie Chaplin. Ainsi qu'à Catherine Hessling, "muse et épouse de Jean Renoir".

Présenté comme le plus grand festival de films classiques au monde, le Festival Lumière est organisé depuis 2009 à Lyon par l'Institut Lumière. Il a accueilli l'an dernier 171.000 festivaliers.