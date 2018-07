Le 1er ministre Abe donne le coup d'envoi à Tokyo de "Japonismes 2018"

Le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, a donné lundi soir à Tokyo le coup d'envoi de Japonismes 2018, une série d'événements culturels nippons qui se tiendront en France de juillet 2018 à février 2019, à l'occasion du 160e anniversaire des relations diplomatiques franco-japonaises.

"Par cet événement d'une ampleur inédite, nous allons construire un pilier culturel à notre diplomatie", a déclaré Shinzo Abe, lors d'une cérémonie à Tokyo, se félicitant de "la diversité d'une culture nippone qui va de la période Jomon (culture néolithique japonaise, de 7.500 à 300 avant Jésus Christ) aux mangas et dessins animés actuels qui ont de nombreux fans étrangers".

Le choix de la France comme partenaire résulte, souligne-t-il, de "la longue histoire des relations culturelles entre la France et le Japon".

"La culture demeure le ciment du partenariat d'exception entre nos deux pays et la source permanente de notre attraction mutuelle", a renchéri l'ambassadeur de France au Japon, Laurent Pic.

L'intitulé de la manifestation fait référence à l'engouement pour les arts nippons après la restauration de l'Empereur Meiji (en 1868) et l'ouverture vers l'Occident de la part d'artistes français, comme le peintre Claude Monet, qui découvraient notamment les estampes japonaises dont ils se sont inspirés.

L'évènement mettra pendant toute une saison le Japon à l'honneur en France à travers de multiples expositions (Centre Pompidou, Philharmonie de Paris, musée des Arts Décoratifs, etc.) et plus d'une cinquantaine de manifestations culturelles diverses.

Les curieux pourront par exemple admirer, abritée sous la pyramide du Louvre, une autre pyramide, celle de Kohei Nawa, une oeuvre monumentale réalisée grâce à un système de modelage 3D et la technique traditionnelle de dorure à la feuille d'or.

En septembre, la Tour Eiffel fera honneur au Japon en se parant pendant deux soirs de ses couleurs. Sera aussi donnée pour la première fois en France une représentation de Narukami, l'une des dix-huit plus grandes pièces de kabuki, forme de théâtre japonais.

La cérémonie d'ouverture officielle de Japonismes 2018 se déroulera en France le 12 juillet, en présence de M. Abe qui assistera aussi le surlendemain au défilé de la fête nationale du 14 juillet.