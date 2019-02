Le 26e Figra s'interroge sur la production des documentaires

Le 26e festival du grand reportage et du documentaire de société (Figra) se penchera du 13 au 17 mars à Saint-Omer (Pas-de-Calais) sur les conditions de production des films, à travers un grand débat et un nouveau prix pour les producteurs.

Près de 80 films seront projetés, a dit mardi le délégué général du festival Georges Marque-Bouaret, évoquant une sélection "compliquée", les organisateurs ayant souhaité ne pas lui donner une tonalité trop sombre.

Le festival présentera notamment en avant-première une version longue d'un documentaire du journaliste Eric Guéret, consacré à l'aciérie Ascoval de Saint-Saulve (Nord), un film consacré au quartier parisien de Barbès et un autre sur la fronde des policiers en 2016.

Le nouveau prix Arnaud Hamelin, du nom de l'auteur de la "cassette Méry", mort en 2017, viendra récompenser un producteur pour sa "ténacité" et son "indépendance vis-à-vis des pouvoirs". Le débat du samedi 16 mars sera consacré au "formatage" des documentaires.

Isabelle Christiaens de la RTBF présidera le jury de la compétition internationale pour les films de plus de 40 minutes, tandis que la reporter de Radio France Claude Guibal présidera la compétition des films plus courts. Les prix seront remis le 16 mars par la journaliste et productrice Marie Drucker.

La photographe Véronique de Viguerie exposera ses clichés du Yemen, qui seront publiés le 7 mars dans un album de RSF "pour la liberté de la presse".

Le festival innove cette année en proposant des tickets pour chaque film en plus du pass festival.

En 2018, le Grand Prix avait été remporté par le documentaire "Serge, condamné à mort" de Christine Tournadre. Pendant dix ans, la réalisatrice avait filmé le combat de Sabine Atlaoui pour tenter de faire libérer son mari, condamné à mort en Indonésie pour trafic de drogues.