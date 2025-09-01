Le banh mi, un sandwich d'origine française digéré par le Vietnam

Le soleil est à peine levé que Nguyen Thi Van installe son stand de banh mi dans l'ancien quartier colonial français de Hanoï. Et même si l'iconique sandwich baguette est au départ un legs de ces mêmes Français, beaucoup ne s'en soucient plus du tout.

"Je n'ai jamais vraiment réfléchi aux origines du banh mi. Il a juste toujours été là depuis mon enfance", raconte la femme de 43 ans à l'AFP, au moment où le pays célèbre mardi les 80 ans de sa proclamation d'indépendance.

De la colonisation française, souvent douloureuse, le Vietnam a aussi hérité des produits apportés pour nourrir les soldats de l'empire.

Parmi ceux-ci, la baguette de pain, que les Vietnamiens vont s'approprier pour en faire le support d'une infinité de sandwiches.

Au pâté, à la dinde, avec des concombres et des carottes marinées dans du vinaigre ou même un oeuf frit, le banh mi, déformation de "pain de mie", se décline à présent sous toutes les formes.

"A Hanoï, il y a beaucoup de boutiques qui en vendent, et chacune à sa propre recette. C'est franchement délicieux !", résume Mme Nguyen.

Si bien que l'idée d'une recette traditionnelle n'a pas de sens.

Le sandwich accompagne les habitants dès l'aube sur le chemin du travail. Dans les rues animées du quartier français de la capitale, des files d'attente se forment à l'heure du déjeuner.

Un homme est assis sur sa moto près d'un stand de sandwichs banh mi le 29 août 2025 à Hanoï.

AFP
Nhac NGUYEN

Et quand les touristes pensent cuisine vietnamienne, le banh mi est bien placé dans leur liste.

"Nous voulons essayer la nourriture vietnamienne autant que possible, donc nous voulions goûter le banh mi pour nous faire une idée générale", raconte à l'AFP Park Gyeong-hoon, étudiant de 25 ans venu de Corée du Sud.

Sur le stand de Mme Nguyen, sa fille Dao Khanh Ly, 13 ans, apprend à confectionner ce mets iconique du Vietnam.

"Le banh mi est apparu souvent dans les médias internationaux, donc il est devenu très populaire auprès des visiteurs", e félicite-t-elle.

Mais "un touriste pourrait essayer un endroit et penser qu'il est pas mal, mais en trouver un autre encore plus délicieux", sourit la jeune spécialiste.

