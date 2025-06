Le Banksy à Marseille brièvement dégradé puis remis en état

Deux jours après son apparition à Marseille, une œuvre du street-artiste Banksy a été dégradée dans la nuit de samedi à dimanche avant d'être remise en état, a constaté un journaliste de l'AFP.

De couleur violette, le barbouillage était constitué de deux testicules grossièrement peints de chaque côté de l’œuvre, un phare sombre au bout duquel apparaît une lumière blanche semblant jouer avec l'ombre d'un poteau, pour former un pénis.

La dégradation a été rapidement nettoyée dimanche dans la matinée, de sorte que l’œuvre originale, accompagnée d'une phrase mystérieuse "I want to be what you saw in me" ("Je veux être ce que tu as vu en moi"), était à nouveau visible dimanche midi.

Des passants prennent des photos pendant que la peintre en décor du patrimoine, Agnès Perrone, répare une œuvre d'art de l'artiste de rue Banksy représentant un phare sur la façade d'un bâtiment, après qu'elle a été vandalisée pendant la nuit à Marseille, le 1er juin 2025 AFP

"J'ai tenté de nettoyer des tags qui ont été faits cette nuit, parce qu'en fait, il faut un certain temps d'attente pour que le vernis de protection anti-graffiti soit vraiment opérationnel", a expliqué à l'AFP Agnès Perrone, peintre en décor du patrimoine venue "pour donner un coup de main".

"Ils ont attendu que je sois allée me coucher, même très tardivement, pour venir rajouter une belle paire de couilles autour du phare", a-t-elle pesté alors qu'elle surveillait les environs pour éviter sa dégradation.

"Je trouve ça très con. Mais en même temps, je suis habituée, je suis marseillaise: c'est un sport national de combattre les tags, ici", a-t-elle ajouté.

L’œuvre de l'énigmatique et très secret street-artiste avait été découverte vendredi dans une rue discrète de Marseille, tout près d'une des plages de la deuxième ville de France, sur la côte méditerranéenne.

Une nouvelle œuvre de l'artiste de rue Banksy apparue sur la façade d'un immeuble à Marseille, le 30 mai 2025 AFP

C'est l'artiste lui-même, dont l'identité reste toujours mystérieuse, qui avait révélé une photo de son œuvre, sans faire de commentaire, sur son profil Instagram.

S'il est aussi l'auteur de tableaux et sculptures, Banksy est principalement connu pour ses pochoirs percutants qu'il sème dans les rues du monde entier, provoquant souvent l'hystérie du public.

Dimanche encore, nombreux étaient les curieux venus observer l’œuvre en l'immortalisant sur leur portable.

Les œuvres de Banksy ont rapporté plusieurs dizaines de millions de dollars, faisant de lui l'un des artistes vivants les plus connus au monde.

Elles portent souvent des messages puissants et provocateurs, sur des thèmes tels que la guerre, le capitalisme, le contrôle social ou encore les droits de l'homme.