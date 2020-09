"Le Bonheur des uns...": savoureuse comédie sur l'amitié gâchée par la jalousie

Face au succès, on reconnaît ses vrais amis: parmi les comédies de la rentrée, "Le Bonheur des uns...", avec Florence Foresti et François Damiens, est un vaudeville sur l'amitié mise à mal par le poison de la jalousie et de la convoitise.

Sur les écrans mercredi, cette comédie de moeurs savoureuse met en scène deux couples, amis de longue date, aussi différents qu'apparemment inséparables.

Du jour au lendemain, l'harmonie vole en éclats après le succès littéraire de l'un d'entre eux. Au lieu de se réjouir, l'amie d'enfance sombre dans la jalousie et l'aigreur, multipliant coups bas et vacheries.

Désopilante dans ce personnage odieux - l'un de ses premiers grands rôles au cinéma -, Florence Foresti porte littéralement le film qui réunit aussi Bérénice Béjo et Vincent Cassel. Jonglant entre le rire et le cynisme, "Le Bonheur des uns" décrit à merveille le malheur des envieux et des cupides.

"A partir du moment où vous entreprenez un projet, cela provoque dans votre entourage un phénomène assez étrange: vous découvrez que certains rêvaient de faire la même chose, d'autres vous admirent, d'autres vous jalousent, vous découragent ou vous disent : +oh ça, j'aurais pu le faire moi aussi...+", souligne le réalisateur et scénariste Daniel Cohen.

"Cela nous questionne sur la pureté de nos sentiments: est-ce que nos réactions ne sont pas en fait dictées par nos égoïsmes, par l'envie, la jalousie ou l'aigreur ? Cela m'a passionné d'explorer ces thèmes en décrivant un groupe au sein duquel le soudain succès de l'un d'eux va le faire imploser", ajoute-t-il dans les notes de production.

Pour Florence Foresti, son personnage lui rappelle des gens de son entourage et qui ont souffert de son propre succès: "Lorsque vous connaissez une réussite professionnelle (...) ça réveille ou ça déclenche des réactions qui peuvent être très antipathiques, voire terribles. Ces gens vous ont côtoyés à l'école, à l'adolescence, et il leur est parfois insupportable que vous deveniez quelqu'un d'autre, en tout cas à leurs yeux... ".