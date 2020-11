Le Booker Prize, prix littéraire britannique, révèle jeudi soir son lauréat 2020

Le jury du Booker Prize révèle jeudi soir le lauréat 2020 du prestigieux prix littéraire britannique, qui a déjà consacré des auteurs comme Kazuo Ishiguro ou Margaret Atwood, lors d'une cérémonie retransmise sur la BBC.

Parmi les six ouvrages retenus en finale cette année figurent quatre primo-romanciers - les Américains Diane Cook, Avni Doshi et Brandon Taylor, et l'Ecossais Douglas Stuart-, dont les premières oeuvres explorent des thèmes allant du changement climatique, au racisme en passant par les liens familiaux.

"The New Wilderness" de Diane Cook est une fiction dystopique dans une ville rendue inhospitalière par la crise climatique. L'Américaine élabore actuellement un scénario basé sur ce roman dont Warner Bros a acheté les droits pour l'adapter en série.

Comme dans "The New Wilderness", "Burnt Sugar" de l'Américaine Avni Doshi explore la relation complexe entre une mère et sa fille, mais cette fois dans l'Inde contemporaine. "Comme le titre l'indique, il s'agit d'un roman qui laisse souvent un goût amer dans la bouche", a décrit l'un des juges, Sameer Rahim, saluant "un livre fascinant, magnifiquement écrit" et "déchirant".

Dans "Real Life" de l'Américain Brandon Taylor, on suit Wallace, un jeune homme introverti confronté au racisme lors de ses premiers pas sur un campus américain, à mille lieues de son enfance en Alabama.

"Shuggie Bain" de Douglas Stuart se joue dans une famille de la classe ouvrière à Glasgow luttant contre l'alcoolisme et la pauvreté dans les années 1980. L'auteur a lui-même grandi dans la ville écossaise avant de partir à New York travailler dans la mode.

- Camilla et Obama -

Deux autres auteurs qui n'en sont pas à leur coup d'essai figurent aussi dans la sélection. L'écrivaine zimbabwéenne Tsitsi Dangarembga figure parmi les finalistes avec "This Mournable Body", le troisième tome d'une trilogie débutée avec "Nervous Conditions" ("A fleur de peau" dans la version française), sur le parcours d'une jeune fille du Zimbabwe sombrant dans la pauvreté.

Première autrice éthiopienne à figurer en finale du Booker Prize, Maaza Mengiste s'est inspirée de l'histoire de sa famille pour écrire "The Shadow King" qui décrit le soulèvement de citoyens ordinaires contre l'invasion italienne dans l'Ethiopie des années 1930. Une histoire "rarement racontée auparavant, enveloppée dans une prose lyrique magnifique", a salué l'un des juges, l'écrivain Lee Child.

Ces six finalistes ont été sélectionnés après lecture de 162 romans publiés au Royaume-Uni ou en Irlande entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2020.

Le nom du vainqueur sera révélé par le journaliste de la BBC John Wilson et le lauréat sera ensuite invité à rejoindre en direct la cérémonie. A la clé, une récompense de 50.000 livres (environ 55.000 euros) et l'assurance d'une renommée internationale.

A partir de 19H00 GMT, la cérémonie proposera des interviews de certains jurés, d'anciens lauréats et de célébrités. Sont attendus entre autres Kazuo Ishiguro et Margaret Atwood, ainsi que la duchesse de Cornouailles Camilla, épouse du prince Charles, qui abordera en vidéo l'importance de la lecture pendant la pandémie de coronavirus, et l'ex-président américain Barack Obama, qui parlera de ses lectures des oeuvres sélectionnées.

Outre Kazuo Ishiguro et Margaret Atwood, parmi les romanciers déjà distingués figurent des auteurs reconnus comme Hilary Mantel, Salman Rushdie et Julian Barnes.

