Le box-office nord-américain n'est pas à la fête

Avec seulement 8,4 millions de dollars de recettes sur le week-end, le film d'épouvante "La Nonne: La malédiction de Sainte-Lucie" a conservé la tête du box-office nord-américain, qui se trouve actuellement dans le creux de la vague, selon les observateurs.

Le nouveau chapitre de la saga "Conjuring", des studios Warner, n'a été devancé par aucun autre film bien qu'il soit en salles depuis trois semaines, selon les estimations dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

"Les chiffres ne sont pas bons", a déclaré David A. Gross, de Franchise Entertainment Research, en décrivant un mois entier de faibles résultats.

Les cinq premiers films en tête dans les salles obscures des Etats-Unis et du Canada ce week-end totalisent environ 31 millions de dollars -- soit autant que le film "Barbie" seul lors de son quatrième week-end d'exploitation.

L'industrie du cinéma est touchée par une grève historique des scénaristes et acteurs américains, ce qui paralyse l'immense majorité de la production de films et de séries télévisées aux Etats-Unis.

Des négociations en cours ce week-end entre scénaristes et studios suscitent toutefois des espoirs.

En deuxième position dans le box-office, avec 8,3 millions de dollars de recettes entre vendredi et dimanche, se trouve un nouvel arrivant, le film "EXPEND4BLES", quatrième opus de la série de films d'actions "Expendables".

Le réalisateur et acteur britannique Kenneth Branagh, le 13 juillet 2023 à Londres AFP/Archives

"Mystère à Venise", le nouveau "Hercule Poirot" du réalisateur et acteur britannique Kenneth Branagh, arrive sur la troisième marche du podium, avec 6,3 millions de dollars pour sa deuxième semaine en salles.

Après "Le Crime de l'Orient-Express" et "Mort sur le Nil", Kenneth Branagh ressort la moustache du célèbre détective belge d'Agatha Christie pour lui faire quitter sa retraite et participer à une séance de spiritisme à Venise, où - suspense - quelqu'un est assassiné. L'actrice malaisienne Michelle Yeoh, et l'Américaine Tina Fey, sont également de la partie.

A la quatrième place, "The Equalizer 3" empoche 4,7 millions de dollars. Ce troisième volet de la série suit les aventures d'un ex-Marine et agent anti-drogues, confronté cette fois à la mafia italienne.

S'accrochant encore au top 5, "Barbie" de la réalisatrice Greta Gerwig a lui enregistré 3,2 millions de dollars pour sa dixième semaine d'exploitation.

Voici le reste du Top 10:

6. "Mariage à la Grecque 3" (3 millions de dollars)

7. "Inside" (2,6 millions)

8. "Dumb Money" (2,5 millions)

9. "Blue Beetle" (1,8 million)

10. "Oppenheimer" (1,6 million)