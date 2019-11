Le box-office nord-américain pétrifié par "La Reine des Neiges 2"

"La Reine des Neiges 2" a pétrifié le box-office nord-américain, empochant 130 millions de dollars de recettes pour son premier week-end dans les salles obscures nord-américaines, selon des chiffres définitifs publiés lundi par la société spécialisée Exhibitor Relations.

La reine Elsa, la princesse Anna et le bonhomme de neige Olaf ont continué à faire fondre le coeur des plus jeunes, pour le très attendu deuxième opus de l'un des plus grands succès d'animation de Disney.

La suite (en salle en France le 20 novembre) s'attache à l'histoire de la famille royale d'Arendelle et promet de répondre aux interrogations des fans, notamment sur l'origine des étonnants pouvoirs d'Elsa.

"La Reine des Neiges 2", sorti juste à temps pour la période des fêtes, a réalisé le troisième meilleur départ pour un film d'animation derrière les "Indestructibles 2" (2018) et "Le Monde de Dory" (2016) de Disney, selon Variety.

"Le Mans 66", film américain sur la légendaire course d'endurance automobile française des 24 Heures du Mans, a vrombi jusqu'à la deuxième place du box-office avec près de 16 millions de dollars pour le week-end (58 millions en une semaine).

"Un ami extraordinaire", à la troisième place du podium pour sa sortie avec 13,3 millions de dollars, raconte la relation entre un journaliste et le présentateur américain d'émissions pour enfants Fred Rogers sur qui il doit écrire un article, joué par Tom Hanks.

Pour sa sortie en salle, le thriller "Manhattan Lockdown" a amassé 9,3 millions de dollars, se hissant à la 4e place du box-office nord-américain. Dans le film produit par STX Films, un détective de la police new-yorkaise décide de fermer les 21 ponts de Manhattan pour trouver les assassins de policiers.

Voici le reste du Top 10:

"Midway": 4,6 millions de dollars (43 millions depuis sa sortie)

"Playing with Fire": 4,5 millions (31,5 millions depuis sa sortie)

"L'Art du mensonge": 3,4 millions (11,8 millions depuis sa sortie)

"Charlie's Angels": 3,2 millions (14 millions depuis sa sortie)

"Last Christmas": 3,1 millions (27,9 millions depuis sa sortie)

"Joker" 2,7 millions: (326,9 millions depuis sa sortie)