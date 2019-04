Le boys band de K-pop BTS, premier groupe coréen en tête des charts britanniques

Le groupe de K-pop BTS, boys band adulé dans le monde entier, a battu un nouveau record vendredi, en devenant le premier groupe sud-coréen à prendre la première place dans les charts britanniques, avec son album "Map of the soul: Persona".

L'album des sept garçons de BTS (abréviation de Bangtan Sonyeondan, qui signifie "Boy scouts résistants aux balles") s'est hissé directement en tête des ventes au Royaume-Uni.

Récemment, leur clip "Boy With Luv" a battu un record sur YouTube en cumulant 74,6 millions de vues en 24 heures.

La chanson s'est placée numéro 13 des ventes de singles vendredi au Royaume-Uni.

Physiques avenants, tenues soignées et chorégraphies méticuleusement orchestrées, les stars de BTS sont l'une des exportations musicales les plus lucratives et les plus connues de Corée du Sud.

Ils sont devenus en 2018 le premier groupe de K-pop à se placer en tête du Billboard, le classement hebdomadaire des 200 meilleures ventes d'albums aux États-Unis.

Le groupe, en tournée dans des stades du monde entier, doit se produire à Londres les 1er et 2 juin, et au Stade de France les 7 et 8 juin.

Selon un institut coréen, environ 800.000 touristes ont choisi la Corée du Sud comme destination l'an dernier à cause de BTS, soit plus de 7% du nombre total de visiteurs.