Le chanteur américain Harry Belafonte nommé chevalier de la Légion d'honneur

Harry Belafonte, chanteur, acteur et militant des droits civiques afro-américain âgé de 94 ans, s'est vu décerner jeudi soir à New York le titre de chevalier de la Légion d'honneur des mains de l’ambassadeur de France aux Etats-Unis, a-t-on appris vendredi.

Lors d'une cérémonie privée à New York, en présence de M. Belafonte, l'ambassadeur Philippe Etienne a salué "la place exceptionnelle et sans précédent de Harry Belafonte dans la vie publique (qui) témoigne des valeurs chères aux Etats-Unis et à la République française".

Parmi ces "valeurs", le diplomate français a cité "nombre de principes fondateurs de nos sociétés démocratiques: la poursuite de la liberté, l'égalité et la garantie des droits humains pour tous", selon un communiqué des services culturels de l'ambassade.

Ainsi, "l'impact singulier de M. Belafonte sur la vie des noirs et la culture américaine, depuis plus de sept décennies, est une source d'inspiration pour la France et le reste du monde, pour les générations futures".

Voix envoûtante et physique charmeur, Harry Belafonte, que l'on surnomma "le roi du calypso", a connu la gloire dès les années 1950 et marqué son époque par ses convictions humanitaires et sa lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis.

Harold George "Harry" Belafonte est né le 1er mars 1927 à Harlem, dans le nord de Manhattan, d'une mère jamaïcaine et d'un père martiniquais.

Après des cours de théâtre et des spectacles de cabarets, il débute en 1953 à Broadway dans une comédie musicale primée ("Almanac"). Puis, il fait carrière au cinéma, de "Carmen Jones" (Otto Preminger, 1954) à "Buck et son complice" (Sidney Poitier, 1972) et "Bobby" (Emilio Estevez, 2006).

Harry Belafonte fut le premier afro-américain, en 1957, 10 ans avant Sidney Poitier, à jouer une histoire d'amour avec une femme blanche, dans "Island in the Sun" de Robert Rossen, et aussi le premier afro-américain à remporter un Emmy Award pour son show télévisé "Tonight with Harry Belafonte".

Côté musique, il triomphe en 1956 avec sa reprise d'un chant d'esclave, "Day-O", et son album "Calypso" est le premier dans l'histoire à dépasser le million d'exemplaires vendus.

A partir de 1960, l'artiste remporte six disques d'or et plusieurs Grammy Awards, s'engage dans de multiples causes humanitaires et devient un proche du révérend Martin Luther King.

Dans les années 1980, il se mobilise contre l'apartheid en Afrique du Sud, promeut le tube "We are the World", avant d'être depuis plus de 30 ans ambassadeur de bonne volonté de l'Unicef. En 2014, il reçoit un Oscar d'honneur pour son militantisme pour les droits civiques et ceux des enfants.