Le chanteur brésilien Chico Buarque à l'honneur pour le retour de Lula au Portugal

Le célèbre chanteur et écrivain brésilien Chico Buarque a reçu lundi la plus haute récompense littéraire de langue portugaise des mains du président brésilien Lula da Silva et de son homologue portugais Marcelo Rebelo de Sousa.

Le prix Camoes avait été décerné en 2019 à l'icône de la musique brésilienne mais l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro avait refusé de signer les documents nécessaires pour que la récompense soit officiellement remise au chanteur, connu pour son engagement à gauche et contre la dictature militaire brésilienne (1964-1985).

"Je suis réconforté par le fait que l'ex-président ait eu la rare finesse de ne pas salir mon prix Camoes", a déclaré le lauréat lors d'une cérémonie organisée au Palais de Queluz, dans la banlieue ouest de Lisbonne.

"Ce prix est une réponse du talent contre la censure", a pour sa part déclaré l'actuel président brésilien.

De retour au pouvoir depuis janvier, Lula souhaite relancer les rapports diplomatiques avec les principaux interlocuteurs du Brésil après les années d'isolement qui ont marqué le mandat de son prédécesseur.

Après l'Argentine, l'Uruguay, les Etats-Unis et plus récemment la Chine, il a entamé ce week-end une visite d'Etat chez l'ancienne puissance coloniale du Brésil.

Le Prix Camoes a été créé en 1988 par le Portugal et le Brésil afin de distinguer les auteurs lusophones contribuant à la reconnaissance de la langue portugaise. Il est traditionnellement attribué tour à tour à un auteur portugais, brésilien ou originaire d'un des pays africains de langue portugaise.

Le Brésilien Jorge Amado et le Portugais José Saramago figurent parmi ses lauréats les plus connus.