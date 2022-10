Le chanteur haïtien Mikaben terrassé sur scène

La fête devait être belle, elle s'est terminée brutalement par une tragédie. Au cours d'un concert événement pour la musique haïtienne à Paris pour le retour du groupe Carimi, samedi 15 octobre au soir, le chanteur Mikaben, âgé de 41 ans, est décédé à la suite d'un malaise cardiaque lors du concert.

Après avoir salué le public à l'issue de sa prestation, alors qu'il se retirait en marchant, il s'est écroulé au fond de la scène vers laquelle ont immédiatement accouru les secours. Le concert a été interrompu et une heure plus tard le décès de Mikaben était annoncé.

Devant des milliers de fans réunis à l'Accor Arena de Paris, Mikaben venait d'interpréter les titres « Ou pati/ Hello Baby » et « Baby I miss you ». Sur scène, Mikaben a enchanté ses fans.

J’ai eu beaucoup de mal à partager cette vidéo du concert de #Carimi, mais c’est le seul genre d’image que j’accepte de voir et partager. Au revoir #MikaBen pic.twitter.com/hdTS3G6ESg — Miguel Charles (@MonsieurKali) October 16, 2022

Fils d'un chanteur haïtien Lionel Benjamin, Michael Benjamin alias Mikaben s'est fait connaître dans la musique dès sa jeunesse dans un télécrochet de chansons de Noël. "Connu pour ses collaborations avec plusieurs groupes et artistes", Mikaben "était le partenaire idéal pour écrire une chanson, rehausser une prestation et chauffer à blanc une salle", souligne le quotidien haïtien Le Nouvelliste. Le Premier ministre haïtien a réagi sur son compte Twitter à l'annonce de la mort de Mikaben.

[1/2]



Je suis bouleversé par la nouvelle de la mort subite du jeune et très talentueux artiste Michael Benjamin « Mikaben ». C'est une grande référence de la musique haïtienne qui vient de s'éteindre. — Dr Ariel Henry (@DrArielHenry) October 15, 2022

Le concert à Paris marquait le retour du groupe haïtien Carimi après sa dissolution en pleine gloire en 2016. Sur son compte Twitter, Mikaben rend hommage à ses aînés Carlo Vieux, Richard Cavé, Mickael Guirand, se réjouit de participer à leur concert et leur souhaite bonne chance.

Bonne chance a mes grands frères pour ce soir ! Merci d’avoir ouvert la voie pour nous autres qui vous suivons! Nous vous aimons! Haiti vous aime beaucoup! Que l’amour et la lumière vous accompagnent durant le concert ou des milliers de fans seront en Harmonie parfaite avec vous pic.twitter.com/UFITGBukom — Michael Benjamin (@mikaben) October 15, 2022

Pour Frantz Duval du quotidien haïtien Le Nouvelliste, "avec le décès sur scène de Mikaben, c'est Michael Benjamin – qui rentre dans l'histoire".