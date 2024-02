Le chef étoilé français Eric Frechon quitte l'hôtel Bristol après 25 ans de collaboration

Seul chef étoilé à avoir passé autant d'années à la tête des cuisines d'un palace parisien, Eric Frechon, 60 ans, quittera le 15 avril les cuisines du Bristol, après 25 ans de collaboration, a-t-il annoncé mardi.

"Je suis heureux de pouvoir me consacrer davantage aux autres établissements que j'accompagne pour continuer à les faire grandir, tout en me permettant de passer plus de temps en famille", a expliqué le chef dans un communiqué.

Entré en 1999 au Bristol, le fameux hôtel cinq étoiles parisien, le chef a développé des plats devenus emblématiques, comme des macaronis farcis artichaut, truffe noire et foie gras, gratinés au vieux parmesan, et formé toute une génération de cuisiniers.

Il a maintenu depuis 2009 les trois étoiles obtenues pour l'Epicure, son restaurant au Bristol.

Le nom de son successeur n'a pas encore été communiqué, alors que le Guide Michelin révélera ses nouveaux étoilés comme ses déclassés le 18 mars.