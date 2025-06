Le chef pâtissier François Perret quittera le Ritz fin août

Le chef pâtissier François Perret quittera le Ritz Paris fin août, après 10 ans de collaboration couronnés par de nombreuses distinctions, dont le titre de "meilleur pâtissier de restaurant au monde", ont annoncé lundi les deux parties.

"C'est avec une grande émotion que je vous confie que mon aventure au Ritz Paris, si riche et si intense, prendra fin à la fin de l'été", écrit le pâtissier dans un communiqué.

"Aujourd'hui je suis prêt à me lancer dans de nouveaux projets personnels, qui s'annoncent passionnants", ajoute le quadragénaire, sans donner plus de précisions.

"Grâce à lui, la pâtisserie de notre maison a connu un succès inégalé et s'est imposée parmi les meilleures dans le monde entier", s'est de son côté félicité Laurent Herschbach, directeur général du Ritz.

Arrivé en 2015 dans les cuisines du palace de la place Vendôme, François Perret s'est imposé ces dernières années comme un pâtissier incontournable.

En 2019, il a été sacré "meilleur pâtissier de restaurant au monde" par l'Association des Grandes tables du monde.

L'année suivante, le grand public l'a découvert au travers de la série "The Chef in a Truck" sur Netflix, dans laquelle il sillonnait la Californie en camionnette pendant deux semaines pour découvrir les desserts locaux, les raffiner à sa façon et les faire goûter aux Américains.

En 2021, François Perret a ouvert la pâtisserie-salon de thé Ritz Paris Le Comptoir, rue Cambon, à quelques pas de l'hôtel de luxe, où ses fameux madeleines, cakes marbrés et millefeuilles s'arrachent, et qui a obtenu en 2024 le prix de "Meilleure pâtisserie du monde" du guide de voyage culinaire La Liste.

Une deuxième boutique a ouvert début juin dans la capitale, en face du Bon Marché.