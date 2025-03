Le Chinois Liu Jiakun, architecte du quotidien, lauréat du prix Pritzker

Le prix Pritzker, plus haute distinction mondiale de l'architecture, a été décerné au Chinois Liu Jiakun, récompensé pour son travail ancré dans la "vie quotidienne" de ses contemporains, a annoncé mardi l'organisation basée à Chicago.

"Dans un contexte mondial où l'architecture peine à trouver des réponses adéquates aux défis sociaux et environnementaux qui évoluent rapidement, Liu Jiakun a fourni des réponses convaincantes qui célèbrent également la vie quotidienne des gens", écrit dans un communiqué le jury du prix décerné à l'architecte né en 1956 à Chengdu.

"L'architecture devrait révéler quelque chose, elle doit abstraire, distiller et rendre visible les qualités intrinsèques des populations locales", souligne Liu Jiakun, cité dans le communiqué.

En quatre décennies de carrière, le 54e lauréat de la prestigieuse récompense a bâti une oeuvre qui joue habilement sur les contrastes et par laquelle il "propose une architecture affirmée qui célèbre la vie des citoyens ordinaires", insiste l'organisation.

"Les villes ont tendance à séparer les fonctions, mais Liu Jiakun opte pour l'approche inverse et trouve un équilibre délicat pour intégrer toutes les dimensions de la vie urbaine", a commenté le président du jury Alejandro Aravena, lui-même lauréat du prix en 2016.

"Dans un monde qui tend à créer des périphéries sans fin et ennuyeuses, il a trouvé le moyen de construire des lieux qui sont tout à la fois un bâtiment, une infrastructure, un paysage et un espace public", a apprécié son confrère.

Photo non datée du "Musée des horloges" de l'architecte chinois Liu Jiakun à Chengdu (Chine), fournie par le prix Pritzker The Hyatt Foundation/The Pritzker Architecture Prize/AFP

Liu Jiakun, qui vit et travaille encore dans sa ville natale, a pensé plus de trente infrastructures à travers la Chine, allant du centre culturel aux musées, en passant par des centres commerciaux. Parmi ses oeuvres emblématiques, le Musée des horloges à Chengdu, grande structure circulaire traversée par un puits de lumière qui illumine un bandeau intérieur de photographies.

Poésie

Ses constructions détonnent rarement dans le paysage où elles s'intègrent et ne sont pas non plus des prouesses technologiques avant-gardistes et c'est ce qui fait tout l'intérêt de son travail, relève le jury du Pritzker, qui salue une architecture "honnête", la "sincérité" des matériaux bruts. Bref, une oeuvre qui préfère "les imperfections qui durent" à l'extraordinaire éphémère.

L'architecte chinois favorise "les matières premières locales qui soutiennent l'économie et l'environnement", relève-t-il.

"A travers une oeuvre exceptionnelle, d'une cohérence profonde et d'une qualité constante, Liu Jiakun imagine et construit de nouveaux mondes, libérés de toute contrainte esthétique ou stylistique", félicite le jury, pour lequel il ajoute "le bon sens et la sagesse" à la "boîte à outils de l'architecte".

Il succède au palmarès du Pritzker - qui lui sera formellement remis au printemps aux Emirats arabes unis - au Japonais Riken Yamamoto.

Le prix, considéré comme le "Nobel" de l'architecture, est remis chaque année depuis 1979 et a déjà couronné les plus grands noms de cet art, comme Frank Gehry, Tadao Ando, Renzo Piano, Zaha Hadid ou Jean Nouvel.

Poète à ses heures, auteur de plusieurs ouvrages, Liu Jiakun estime que l'architecture a "le pouvoir de façonner le comportement humain et de créer des atmosphères, offrant une sensation de sérénité et de poésie".

"Ecrire des nouvelles et pratiquer l'architecture sont des formes d'art distinctes et je n'ai pas délibérément choisi de combiner les deux", a-t-il confié à l'institution qui le place aujourd'hui au sommet de son art. "Toutefois (...) il y a un lien intrinsèque entre les deux dans mon travail, comme la qualité narrative et la recherche de poésie dans mes constructions."