Le chorégraphe Rachid Ouramdane nommé à la tête du Théâtre national de Chaillot

Le chorégraphe et danseur Rachid Ouramdane a été nommé à la tête du Théâtre national de Chaillot, temple de la danse à Paris, a indiqué vendredi le ministère de la Culture.

Formé au Centre national de la danse contemporaine d’Angers, Rachid Ouramdane, 50 ans, co-dirige avec Yann Bourgeois le Centre chorégraphique national de Grenoble depuis 2016.

Chorégraphe et interprète depuis 1992, il travaille sur des thèmes très contemporains. Comme lorsqu'il dirige des danseurs à peine débarqués de leur pays d'origine dans "Superstars" (2006). Ou "Loin" (2008), un spectacle autour de son père, Algérien enrôlé dans la guerre d'Indochine. "Franchir la nuit" (2018) est autour du thème de l'exil.

Son arrivée à la tête de la prestigieuse institution sonne aussi comme un signal d'ouverture à des personnalités issues de la diversité, dans le sillage de quelques nominations précédentes.

A La Rochelle, le chorégraphe Kader Attou, 47 ans, dirige depuis 2008 le Centre chorégraphique national de la ville. A Créteil, en région parisienne, Mourad Merzouki, 47 ans, est la tête du Centre national de chorégraphie de le ville et du Val-de-Marne depuis 2009.

Situé sur la colline du Trocadéro, Chaillot a été le berceau du Théâtre national populaire, fondé par Firmin Gémier en 1920, puis développé par Jean Vilar. C'est là aussi où fut signée la Déclaration universelle des droits de l'Homme il y a 70 ans.

Chaillot est devenu en 2007 le Théâtre national de la Danse et accueille chaque année une quarantaine de spectacles de France et de l'étranger. D'importants travaux auront lieu en 2022 et pour deux ans.