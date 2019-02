Le cinéaste Elie Chouraqui crée un cours d'art dramatique à Paris

Le cinéaste et producteur Elie Chouraqui a annoncé lundi qu'il lancerait en septembre à Paris un cours d'art dramatique couvrant toutes les expressions scéniques, du cinéma au théâtre, en passant par la comédie musicale et le stand-up.

Le "Studio de l'acteur" proposera une pédagogie développée par Elie Chouraqui, associé à plusieurs professeurs (acteurs, chanteurs, danseurs et chorégraphes) dont certains ont participé à ses longs métrages ou joué dans ses spectacles.

Un cursus de 20 heures par semaine sera proposé à finalité professionnelle et des ateliers de 3 à 6 heures par semaine seront destinés à la pratique amateur.

"Nous travaillerons sur ce que je nomme +la bibliothèque des sentiments+, compilation de ce que chacun d'entre nous a dans son vécu et dont il peut se servir pour s'emparer des textes", explique le réalisateur de "Paroles et musique", "Qu'est-ce qui fait courir David ?", "Man on Fire" ou "L'Origine de la violence", son dernier long métrage sorti en 2016.

Elie Chouraqui, qui a fait ses classes comme assistant-réalisateur de Claude Lelouch au début des années 70, a également à son actif plusieurs comédies musicales à succès dont "Les Dix Commandements" avec Pascal Obispo et "Spartacus le gladiateur".

Parmi de nombreux cours privés, trois établissements parisiens, créés par des comédiens et metteurs en scène, comptent parmi les plus renommés: le Cours Simon créé en 1925 par René Simon, le Cours Florent fondé en 1963 par le comédien François Florent et celui de Jean-Laurent Cochet, monstre sacré du théâtre, qui s'est lancé dans la pédagogie scénique en 1965.

Côté public, à Paris et en régions, les Conservatoires d'art dramatique sont aussi le creuset de nombreux talents.