Le cinéma ukrainien s'exporte comme une arme culturelle contre la Russie

Le conflit avec la Russie a fait "renaître de ses cendres" le cinéma ukrainien qui s'exporte comme une arme culturelle au moment de l'incertitude sur l'orientation politique de cette ex-république soviétique.

"Terres sauvages", dont l'action se passe dans le Donbass, région de l'Est de l'Ukraine en proie depuis 2014 à un conflit armé entre Kiev et les séparatistes prorusses, "Première centurie", un documentaire sur le soulèvement sanglant du Maïdan à Kiev contre un président pro-russe qui a entraîné l'annexion de la Crimée et le conflit dans l'Est, mais aussi une comédie et un grand classique: le festival "Nouvelle vague du cinéma ukrainien" propose jusqu'au 10 avril sept films à Paris.

Le festival se déroule avant le deuxième tour de l'élection présidentielle en Ukraine du 21 avril, entre le président actuel Petro Porochenko et le comédien Volodymyr Zelensky qui a un programme très flou, mais dont les Russes apprécient qu'il partage les mêmes codes culturels qu'eux.

"Ces films racontent l'Ukraine, nous faisons de la diplomatie culturelle", explique à l'AFP Pylyp Illienko, président de l'agence ukrainienne du film.

Pour lui, "tout a changé" ces dernières années pour le cinéma ukrainien qui "renaît de ses cendres" après avoir été "négligé et marginalisé par l'Etat et la société pendant de longues années après l'indépendance" en 1991.

Le soutien de l'Etat a "considérablement augmenté", la part des films ukrainiens projeté au cinéma est passé de 4% en 2017 à 8% en 2018 et certains ont été "un succès commercial".

- "Vulnérables" face à la culture russe -

Des festivals de films ukrainiens sont organisés à travers le monde "pratiquement toutes les semaines", à Lisbonne la semaine dernière avant Paris, énumère M. Illienko.

"Pendant plus de 20 ans les Ukrainiens ont consommé du contenu culturel créé principalement par l'ex-empire russe, cela nous a empêchés d'être indépendants. Aujourd'hui on se débarrasse du complexe d'infériorité (...)", dit-il.

Il défend la décision de Kiev d'interdire des films russes, jugeant qu'ils faisaient partie de la "guerre hybride" menée par la Russie contre l'Ukraine, et de fixer des quotas pour des films en langue ukrainienne.

"Beaucoup d'Ukrainiens citent toujours les comédies soviétiques. Ce sont de bons films, mais chaque fois qu'on plaisante comme ça, cela nous renvoie à l'empire qui n'existe plus".

"Nous resterons vulnérables tant que nous ne formerons pas notre propre contexte culturel", estime Pylyp Illienko, fils du cinéaste Youri Illienko, membre de l'"Ecole poétique de Kiev" qui a travaillé sur "Les Chevaux de feu" de Sergueï Paradjanov et dont l'oeuvre jugée trop nationaliste était boudée en URSS.

Son film "Le Lac des cygnes. La Zone", primé à Cannes en 1990 sera présenté à Paris pour montrer le "passé cinématographique grandiose" du pays.

- "Comédie noire" -

Dans le film d'ouverture "Terres sauvages" où Guerman retourne dans son Donbass natal pour défendre la vieille station service familiale contre la mafia locale, les héros parlent en russe, en ukrainien et en "sourjik"- mélange des deux langues, ce qui reflète la réalité linguistique complexe du pays.

Justifié par son réalisateur Iaroslav Lodyguine comme une touche d'humour dans ce film plutôt déprimant, ce choix n'est pas du goût de Pylyp Illienko pour qui "le film n'aurait rien perdu s'il avait été tourné exclusivement en ukrainien".

Ce film est pour son réalisateur "une comédie noire", une métaphore de l'Ukraine d'aujourd'hui "comme cette station service rouillée dans un bel endroit où aucune voiture ne passe".

"Les gens en Ukraine vivent dans un beau pays et ne voient pas son potentiel économique, mais commencent à le défendre au moment où la ligne rouge est franchie", explique-t-il à l'AFP.

Le film est tiré du best-seller ukrainien "La Route du Donbass" de Serguï Jadan écrit avant le conflit.

Pour Serguï Jadan, "on peut s'attendre au pire" en cas de la victoire du comique Zelensky, même s'il admet que son succès s'explique en partie par une réaction à l'"ukraïnisation agressive" après 2014.

"En 2010, beaucoup prenaient à la légère l'arrivée au pouvoir du (prorusse Viktor) Yanoukovitch (destitué après sa fuite en Russie après la répression du Maïdan, NDLR). En trois ans, il a refait le système, tout s'est écroulé et nous en connaissons le prix", conclut-il.