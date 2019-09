Le clown maléfique de "Ça" fait trembler le box-office France

Le clown-tueur, imaginé par Stephen King, s'est installé à la tête du box-office France dès sa première semaine d'exploitation, selon CBO Box Office mercredi.

Interdit aux moins de 12 ans, le film a fait trembler 635.000 spectateurs dans 600 salles, moins que le premier opus sorti en 2017. Le clown maléfique revient hanter les égouts de Derry, vingt-sept ans après les événements du film précédent.

Autre nouveauté se hissant sur le podium: "Deux moi" de Cédric Klapisch sur les affres sentimentales de deux trentenaires parisiens cherchant l'amour a attiré 238.000 spectateurs en première semaine, reléguant "La vie scolaire" sur la 3e marche. Le film de Grand Corps Malade et Mehdi Idir sur un collège de banlieue parisienne cumule plus d'un million d'entrées depuis sa sortie.

La comédie "Inséparables", avec Ahmed Sylla et Alban Ivanov, est en quatrième position et a attiré 192.000 spectateurs en deuxième semaine, pour un total de 500.000 entrées.

Enfin, le film de Quentin Tarantino "Once Upon a Time... in Hollywood", réunissant Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, a séduit près de 150.000 nouveaux spectateurs en 5e semaine, soit près de 2,5 millions depuis sa sortie.

1. "Ça chapitre 2": 635.024 entrées (nouveauté) - copies: 600

2. "Deux moi": 238.161 entrées (nouveauté) - copies: 361

3. "La vie scolaire": 230.226 entrées (cumul 3e semaine: 1.037.809) - copies: 613

4. "Inséparables": 192.599 entrées (cumul 2e semaine: 504.517) - copies: 408

5. "Once Upon a Time... in Hollywood": 149.272 entrées (cumul 5e semaine: 2.458.773) - 817 copies

Enquête CBO Box Office pour la semaine du 11 au 17 septembre 2019