Le court-métrage roumain "Cadoul de Craciun" couronné à Clermont-Ferrand

Le film "Cadoul de Craciun" ("Cadeau de Noël"), du réalisateur roumain Bogdan Muresanu, a remporté samedi soir le grand prix de la compétition internationale du 41e Festival du court métrage de Clermont-Ferrand, ont annoncé ses organisateurs.

Le jury, composé notamment des réalisateurs Steve Hawley (Royaume-Uni), Caroline Monnet (Canada) ou Nadav Lapid (Israel), a choisi ce film de 20 minutes qui se déroule quelques jours après une répression sanglante du régime de l'ancien dictateur communiste Nicolae Ceausescu à Timisoara, dans l'ouest de la Roumanie.

Il met en scène un père de famille qui s'aperçoit que son jeune fils a écrit, dans une lettre au Père Noël, que son père souhaitait la mort de Ceausescu.

Le prix spécial du jury international a été décerné à "Leoforos Patision" ("Avenue Patission"), film grec de Thanasis Neofotistos dans lequel une actrice tente de concilier son métier et son rôle de mère, au téléphone, alors qu'elle se rend à une importante audition.

Dans la catégorie nationale, le grand prix a été remporté pour la deuxième fois par un film d'animation, à la fois belge, français et néerlandais. "Ce Magnifique Gâteau !" raconte l'histoire de cinq personnages dans l'Afrique coloniale de la fin du 19e siècle.

Le grand prix de la compétition Labo a été remporté par le documentaire expérimental français "Last Year When the Train Passed by" ("L'an dernier quand le train est passé"), de Pang-Chuan Huang, qui remporte ce prix pour la deuxième année consécutive.

Le public a quant à lui récompensé "Skin" ("Épiderme"), de l'Américain Guy Nattiv, en compétition internationale, le film français "Nefta Football Club" (Yves Piat) dans la catégorie nationale et la fiction américaine "The Passage" ("La traversée"), de Kitao Sakurai, dans la compétition labo.

Les comédiens Imane Laurence ("Côté Coeur" d'Héloïse Pelloquet) et François Créton ("Beautiful Loser" de Maxime Roy) ont reçu le prix d'interprétation.

Sur les 9.300 films reçus cette année, dont plus de 2.030 pour la France, 163 étaient en compétition pour ce festival organisé du 1er au 9 février.

Le cinéma canadien était à l'honneur, à travers six programmes et 38 films pour découvrir des pépites du Québec à l'Océan Pacifique, en passant par les réserves des Premières Nations, datant de ces vingt dernières années.

L'année prochaine, le festival se déroulera du 31 janvier au 8 février autour de la Pologne et d'une rétrospective autour du monde paysan.