Le destin funeste d'un médecin colombien, militant des droits humains, porté à l'écran

Une fresque familiale dans la Colombie des années 1980: "L'Oubli que nous serons", en salles mercredi, retrace le destin d'un médecin colombien qui a payé de sa vie sa lutte contre la misère et la violence.

Le film, signé Fernando Trueba, est adapté de l'histoire vraie du docteur Héctor Abad Gómez, professeur d'université et défenseur des droits de l'Homme, telle que relatée par son fils Héctor Abad Faciolince, dans le livre du même titre, succès de librairie dans le monde hispanophone.

On y découvre la vie heureuse d'une famille aisée et aimante de Medellin, malgré la pauvreté et la violence qui font rage.

Homme éclairé, pondéré et droit, le docteur Héctor Abad Gómez (Javier Camara, l'infirmier de "Parle avec elle" de Pedro Almodovar) ne compte pas ses heures pour tenter de faire avancer la médecine moderne et d'améliorer le sort des plus miséreux.

Ce rationaliste, anticlérical dans une société étouffée par la tradition, est aussi un père attentionné, qui donne à son jeune fils tout l'amour dont il pourrait rêver. Ce dernier lui porte un regard plein d'admiration.

Mais leur destin va basculer quand le père, qui dénonce inlassablement l'abandon des pauvres, privés d'égoûts et de vaccination, refuse d'abdiquer face aux menaces mafieuses --le réalisateur a choisi de ne pas s'appesantir sur les tenants et aboutissants de ces dernières.

"Ce père avait un humour, un espèce d'amour de la vie grandiose", explique le réalisateur à l'AFP. "Même s'il raconte des choses dramatiques et tragique (le film) est aussi un hymne à la vie".

Tissant plusieurs époques, reconstituées avec leurs pantalons pattes d'eph' et les voitures américaines aux tons pastel, avec des passages en noir et blanc, le réalisateur a "essayé d'éviter le mot héros" : "On est dans une société à la recherche de héros, un par semaine, alors que moi je pense au docteur Abad comme un homme avec un grand H, d'Humanité. Il y a des gens formidables partout".

A l'exception de Javier Camara, espagnol, les autres rôles sont tenus par des acteurs colombiens.

Cinéaste à la carrière éclectique, Fernando Trueba avait remporté en 1992 l'Oscar du meilleur film étranger pour "Belle Epoque" et a aussi fait du cinéma d'animation ("Chico et Rita").

Son film, qui doit sortir prochainement en Colombie, après l'Espagne, a remporté le Goya du meilleur long-métrage hispano-américain et appartenait à la Sélection officielle Cannes 2020, dont la compétition n'a pas pu se tenir.