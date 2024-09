Le drame historique de Steve McQueen "Blitz" en ouverture du festival du film de Londres

Le festival du film de Londres s'ouvrira en octobre avec le drame historique sur la Seconde Guerre mondiale "Blitz" du Britannique Steve McQueen, et donnera un aperçu de la nouvelle série télévisée du créateur de "Peaky Blinders", ont annoncé mercredi les organisateurs.

Le nouveau long-métrage du réalisateur, dont le film "Twelve Years a Slave" avait remporté un Oscar, inaugurera ce festival organisé sur 12 jours à partir du 9 octobre dans la capitale britannique.

"Blitz", une "fresque de la vie britannique" pendant les bombardements allemands de 1940-1941 en Angleterre, était le choix parfait pour débuter le festival, a souligné sa directrice Kristy Matheson.

Ce long-métrage avec Saoirse Ronan et Harris Dickinson est "éblouissant visuellement", a-t-elle ajouté mercredi lors de la présentation du festival au British Film Institute (BFI) de Londres.

Les spectateurs auront également un aperçu de la nouvelle série télévisée du créateur de "Peaky Blinders" Steven Knight, "A Thousand Blows", avec l'acteur britannique Stephen Graham ("Snatch", "This Is England").

Diffusée l'année prochaine sur la plateforme de streaming Disney+ au Royaume-Uni - et ailleurs - et sur Hulu aux États-Unis, elle plonge le spectateur dans le monde obscur et sous-terrain de la boxe illégale à Londres dans les années 1880.

Cette 68e édition accueillera également la première mondiale de "Joy", qui raconte l'histoire vraie des trois Britanniques derrière la naissance du premier bébé par fécondation in vitro (FIV) au monde, avec Bill Nighy, Thomasin McKenzie et James Norton.

Ce festival ne fait pas partie des grands rendez-vous du cinéma en Europe comme le festival de Cannes, la Mostra de Venise ou la Berlinale, mais il a acquis la réputation de présenter une sélection éclectique, et de mettre en avant des talents britanniques émergents.

Le biopic "Pièce par pièce", entièrement en Lego, sur le chanteur et designer américain Pharrell Williams clôture le festival AFP

Pour cette édition, 253 longs métrages, courts métrages ou séries produits dans près de 80 pays seront présentés dans 63 langues.

Le festival s'achèvera le 20 octobre avec la première européenne de "Pièce par pièce", le film d'animation de Morgan Neville sur la vie du musicien et styliste Pharrell Williams, également acteur et producteur.

Ce long-métrage entièrement en Lego raconte l'enfance de l'artiste aux Etats-Unis et son "voyage" vers la célébrité.

Parmi les autres temps forts, le festival accueillera également la première européenne du nouveau documentaire "Elton John: Never Too Late" sur tournée du chanteur aux Etats-Unis, réalisé par R.J. Cutler et le mari de l'artiste David Furnish.