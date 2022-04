Le Festival de Cannes ajoute 17 films à sa sélection officielle

Dix-sept films supplémentaires, dont un gros contingent de français, d'Emmanuel Mouret à un "Don Juan" avec Virginie Efira et Tahar Rahim en passant par le dernier film avec Gaspard Ulliel: le Festival de Cannes a complété jeudi la sélection officielle de sa 75e édition, qui ouvre le 17 mai.

Alors que le monde du cinéma attend fébrilement la composition du jury et le nom du président ou de la présidente qui succèdera à Spike Lee, trois films ont été ajoutés aux 18 qui concourraient déjà pour la Palme d'Or.

L'Espagnol Albert Serra, 46 ans, ("La mort de Louis XIV" en 2016 avec Jean-Pierre Léaud dans le rôle du souverain agonisant) tentera sa chance avec "Tourment sur les Îles", une histoire d'amour et d'écriture avec Benoît Magimel.

Il côtoiera "Un petit frère", deuxième long-métrage de Léonor Serraille ("Jeune fille" en 2017), l'histoire d'une famille issue de l'immigration, de la fin des années 1980 à nos jours en banlieue parisienne, et "Le Otto Montagne" de l'actrice belge Charlotte Vandermeersch et de son compatriote Felix Van Groeningen ("La Merditude des choses"), adaptation du romancier italien Paolo Cognetti.

Hors compétition, le Festival projettera la dernière comédie romantique d'Emmanuel Mouret, un an après la sortie de "Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait": "Chronique d'une liaison passagère", où Sandrine Kiberlain et Vincent Macaigne forment un couple adultérin.

Ce film est programmé dans la section non compétitive "Cannes Première", comme la comédie musicale "Don Juan" de Serge Bozon avec Virginie Efira et Tahar Rahim et le dernier polar de Dominique Moll ("Harry un ami qui vous veut du bien"), "La Nuit du 12". Louis Garrel, lui, verra son dernier film, "L'Innocent", montré hors compétition.

Le festival a également ajouté en séance spéciale le documentariste chilien Patricio Guzman, spécialiste de l'histoire de son pays, avec "Mi Pais Imaginario", ainsi que des films palestinien, marocain ou encore tunisien dans la section "Un Certain Regard", où apparaîtra également, après son décès accidentel en janvier à 37 ans, l'acteur Gaspard Ulliel ("Plus que jamais", d'Emily Atef).