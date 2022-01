Le Festival de l'Alpe d'Huez consacre Jérôme Commandeur

Le film "Irréductible" de Jérôme Commandeur a remporté samedi le Grand Prix de la 25e édition du Festival de comédie de L'Alpe d'Huez.

C'est la deuxième réalisation de l'humoriste. Il y raconte l'histoire d'un fonctionnaire qui va tout faire pour résister à un dégraissage devant supprimer entre autres son poste.

Interrogé lors de la cérémonie de clôture sur ses relations avec les fonctionnaires après ce film, il les a jugées "très très bonnes. Il y en a qui me disent que je ne suis pas allé assez loin".

Le film, où Jérôme Commandeur joue le rôle principal, et Gérard Darmon un ministre, attribue des rôles secondaires à Christian Clavier et Valérie Lemercier. Il doit sortir en juin.

"On sourit pour la photo", réalisé par François Uzan, a obtenu le prix spécial du jury, et "Jumeaux mais pas trop", d'Olivier Ducray et Wilfried Méance, le prix du public.

Le prix d'interprétation masculine a été remis conjointement à quatre acteurs, ceux du film canadien "Au revoir le bonheur": François Arnaud, Antoine Bertrand, Louis Morissette et Patrice Robitaille.

Le prix d'interprétation féminine a été remporté par Audrey Lamy pour "La Brigade", où elle joue une cantinière dans un foyer pour migrants.

Le prix du court métrage est allé à "Celle qui n'avait pas vu Friends" de Charlotte Gabris.